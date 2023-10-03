سخنگوی کاخ سفید: بودجه‌ لازم برای حمایت بلندمدت از اوکراین نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «کارین ژان پیر»، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: واشنگتن بودجه لازم برای رفع نیازهای فوری نظامی اوکراین را دارد، اما چنین بودجه‌ای برای حمایت بلندمدت در دسترس نیست.

بر پایه این گزارش، ژان پیر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: این (کمک فعلی) برای رفع نیازهای فوری اوکراین در میدان جنگ کافی است؛ اما این یک راه حل بلندمدت نیست.

وی همچنین تصریح کرد: کاخ سفید با در نظر گرفتن قول «کوین مک کارتی»، رئیس مجلس نمایندگان برای ادامه حمایت از کی‌یف، مطمئن است که اوکراین کمک‌های ضروری آمریکا را دریافت خواهد کرد.

پیش از این، «جان کربی»، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته بود که هرگونه توقف حمایت آمریکا بر توانایی ارتش اوکراین برای دستیابی به موفقیت در میدان نبرد تأثیر منفی خواهد گذاشت.

«کوین مک کارتی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس تاکید کرد که منافع آمریکا مهم‌تر از کمک‌های بیشتر به اوکراین است و به مشکلات مرزی آمریکا اشاره کرد.