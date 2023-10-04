به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، متن ابلاغ دکتر سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم به دکتر حسین نادری منش، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مندرس به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر نادری منش

رییس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

با سلام و احترام؛ نظر به مراتب تعهد و توانمندی جنابعالی در حوزه علم، فناوری و نوآوری و ظرفیت ها و سوابق ارزشمند پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، بدینوسیله این پارک به‌عنوان «دبیرخانه رویش هسته‌های فناوری مبتنی بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان» با هدف هدایت دانش در تامین نیاز بازار، تعیین می‌گردد.

ضمن آرزوی موفقیت در سایه الطاف الهی و با توکل به خداوند متعال، خواهشمند است با بهره‌گیری از توان همکاران و سایر ذینفعان و بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری، به ویژه پارک‌های علم و فناوری، برنامه ریزی لازم جهت نیل به اهداف ذیل صورت پذیرد: •

سیاست‌گذاری مناسب جهت هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به سمت کاربردی شدن و تجاری‌سازی آن‌ها با بهره گیری از ظرفیت سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) •

حمایت مالی و راهبری (مشاوره و مربی‌گری) پژوهش‌های دانشگاهی کاربردی •

ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء ارتباط میان هسته‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارفرمایان صنعتی، در مسیر انجام پایان نامه ها و رساله ها توسط دانشجویان و اساتید •

جذب حمایت‌های بخش صنعت/ بازار برای توانمندسازی هسته‌های فوق الذکر جهت حل چالش‌های فناورانه صنعت/ بازار •

ایجاد ساز و کار لازم برای تعامل با کلیه دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور.