به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، پنجاه و هشتمین قسمت این برنامه به پخش گزیدهای از برنامه خاطرهانگیز «محله بهداشت» و ایفای نقش هنرمند فقید مرحوم فردوس کاویانی در شهریور ۱۳۶۳ میپردازد، همچنین گزیدهای از برنامه «سیمای نوجوان» محصول دهه ۷۰ با اجرای مینا هاشمی روانه آنتن خواهد شد.
مرحوم فردوس کاویانی پیش از این که در قاب تلویزیون دیده شود، سابقه فعالیت در سینما را داشت، اما اوایل دهه ۶۰ با ۲ مجموعه خاطرهانگیز «محله برو بیا» و «محله بهداشت» ساخته داریوش مؤدبیان، شناخته شد.
زندهیاد کاویانی مجموعههای ویژه مخاطبان کودک و نوجوان، با چهرههایی مانند اکبر عبدی، حمید جبلی، آتیلا پسیانی، رضا ژیان و محمود جعفری همبازی بود که پیشتر با «مثلآباد» به شهرت رسیده بودند، بنابراین نه تنها فردوس کاویانی، بلکه همه گروه «محله برو بیا» و «محله بهداشت» با این ۲ مجموعه حضوری به یاد ماندنی در تلویزیون داشتند.
مرحوم کاویانی در این آثار، در ۲ نقش پلیس راهنمایی و رانندگی و پدر یک پسر باهوش و دانشمند با بازی آتیلا پسیانی حضور داشت، از این بازیگر سریالها و مجموعههای بیشماری همچون همسران، مش خیرالله و صندوقچه اسرار، آژانس دوستی و... در اذهان مخاطبان به یادگار مانده است.
در بخش مستند گزیدهای از مستند «گشت و گذار» و در بخش انیمیشن گزیدهای از انیمیشن خاطرهانگیز «پانزده پسر» محصول ۱۹۹۰ ژاپن روانه آنتن خواهد شد، پخش نماهنگ «سفر برای وطن» با صدای محمد نوری و موسیقی «وطنم» با صدای محمد گلریز از دیگر بخشهای این برنامه خواهد بود.
برنامه «خیلی دور خیلی نزدیک» کاری از تأمین برنامه شبکه دو به تهیهکنندگی حمیدرضا فتحآبادی است که پنجاه و هشتمین قسمت آن، پنجشنبه ۱۳ مهر حوالی ۳۰ دقیقه بامداد پخش میشود.
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