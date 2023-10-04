رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا شیخ سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رزمایش مشترک پهپادی ارتش با دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت، گفت: این رزمایش که مراحل عملیاتی آن ازبامداد امروز و با مشارکت نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و نظارت قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) آغاز شده بود، عصر امروز خاتمه یافت.

وی افزود: بکارگیری انواع پهپادهای شناسایی، رزمی، انهدامی و اخلالگر از نیروهای چهارگانه و اجرای انواع عملیات‌های پهپادی از جمله ویژگی‌های بارز این رزمایش بود که با دقت زیاد از سوی نیروهای شرکت کننده اجرا شد.

امیر شیخ با اشاره به اینکه این برای نخستین‌بار بود که یک رزمایش پهپادی آن هم به صورت دو طرفه در این سطح برگزار می‌شد، عنوان کرد: شرکت حدود ۲۰۰ فروند انواع پهپاد در این رزمایش و همچنین گستردگی منطقه عملیات که تمام مناطق کشور، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را شامل می‌شد موجب پیچیدگی برگزاری این رزمایش بود که بحمدالله با عملکرد بسیار مطلوب سامانه‌های فرماندهی و کنترل و یگان‌های عمل کننده آفندی و پدافندی این رزمایش با نهایت هماهنگی ممکن انجام شد.

سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با اشاره به بهره‌گیری از پهپادها و تجهیزات صددرصد بومی در این رزمایش اظهار کرد: اساساً آنچه که در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت شامل پرنده‌ها، مهمات و سلاح، سامانه‌های فرماندهی و کنترل و سامانه‌های جنگالی پدافندی تماماً بومی بود که با استفاده از تجهیزات بومی اجرا شد.

وی ادامه داد: پهپادهایی که در این رزمایش به اجرای عملیات پرداختند و همچنین تسلیحات و محموله‌های اپتیکی، جنگالی و … توسط متخصصان جوان و متعهد ارتش جمهوری اسلامی ایران، صنایع وزارت دفاع و با همکاری بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده‌اند و بر اساس همین درون زا بودن، قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز به قدرتی تحریم‌ناپذیر بدل گشته است.

امیر شیخ با تاکید بر ضرورت انتقال تجربه در رزمایش‌ها و تمرینات سالیانه، گفت: انتقال تجربه به نسل جدید و تقویت قدرت عمل و تصمیم‌گیری در جوانان از جمله اهداف مهم هر رزمایشی است که در این رزمایش نیز بحمدالله پیشکسوتان در کنار نسل جوان و جدید ارتش قرار گرفتند که در نهایت منتهی به انتقال تجربه‌های مختلف به رزمندگان جوان حاضر در صحنه رزمایش شد.

وی با اشاره به نظارت‌های مستمر بر مراحل مختلف رزمایش از سوی ستادهای بالاتر، گفت: تمام مراحل این رزمایش ضمن ارزیابی دقیق و مستمر فرماندهان و کارشناسان قرارگاه راهکنشی ذوالفقار ارتش، تحت نظارت قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد کل نیروهای مسلح انجام شد.

امیر شیخ با تقدیر و تشکر از همراهی ملت شریف ایران در عرصه‌های مختلف، گفت: «ارتش فدای ملت» شعار همیشگی و تغییر ناپذیر ارتش جمهوری اسلامی ایران است و همواره در صحنه‌های مختلف عامل به این شعار بوده است. نقش مردم در مناطق درگیر رزمایش ستودنی است و جا دارد بابت همراهی ملت شریف ایران در برگزاری این رزمایش تقدیر و تشکر ویژه داشته باشیم.

وی افزود: در رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش نیز بخشی از اقدام ارتش در کنار فعالیت‌های رزمی، انجام اقدامات مردم یاری از قبیل راه اندازی بیمارستان سیار و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بود.

امیر شیخ پیام رزمایش مشترک پهپادی ارتش را برای ملت شریف ایران و دوستان پیام دلگرمی و اقتدار برشمرد و گفت: پیام این رزمایش برای دشمنان این آب و خاک این است که بدانند اگر خیال خامی در سر داشته باشند، قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها یکی از مشت‌های آهنینی است که بر سر آنها فرود خواهد آمد و باید خود را برای وجوه پنهان قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز آماده کنند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رزمایش‌ها در نیروهای مسلح گفت: تأکید کرد: اقتدار امروز کشورمان به پاس رشادت‌ها و دلیرمردی‌های جوانان ولایت مدار و آماده به کار این مرزوبوم می‌باشیم که در نیروهای مسلح از ارتش جمهوری اسلامی گرفته تا، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی کشور و بسیج متحد و منسجم گشته و امنیت و آرامش را برای کشور به دست آورده و بیم و هراس را در دل دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم ایجاد کرده‌اند.

سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش تصریح کرد: در این رزمایش پهپاد های نیروهای چهار گانه ارتش جمهوری اسلامی بارها و بارها به پرواز درآمدند و آخرین و به‌روزترین عملیات‌ها را با موفقیت انجام دادند. ابتکارات و تکنیک‌هایی در این رزمایش انجام شد بی‌نظیر بوده و بیانگر این است که پهپادهای کشورمان مسلح شده‌، ارتقا یافته و آماده دفاع از کشور هستند.

امیر شیخ در پایان خاطرنشان کرد: قدرت بازدارندگی ایران اسلامی به حدی است که دشمنان نظام نمی‌توانند خیال حمله به کشورمان را داشته باشند و همین‌جا من این نوید را به ملت متدین و انقلابی می‌دهم که فرزندان شما تا پای جان در میدان دفاع از ملت و آرمان‌های نظام ایستاده‌اند و دست هر متجاوزی را قبل از اقدام قطع خواهند کرد.