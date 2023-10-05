سفر چراغ خاموش مشاوران بایدن به ریاض برای پیشبرد عادی سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، مشاوران ارشد دولت بایدن هفته گذشته به عربستان سعودی سفر کردند تا گفتگوها را در مورد یک توافق عادی سازی گسترده با تل آویو که ممکن است شامل یک معاهده صلح بین دو طرف باشد، ادامه دهند.

مذاکرات در مورد این توافق پس از دیدار اخیر «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مورد توجه و تاکید دو طرف قرار گرفت و اکنون به نظر می‌رسد که بایدن چراغ خاموش مشاوران خود را برای پیگیری این موضوع به ریاض فرستاده است.

دولت بایدن مشتاق است تا این توافق مهم میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را تا قبل از شروع مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نهایی کند.

براساس گزارش اکسیوس، «برت مک گورک»، به عنوان مشاور خاورمیانه‌ای کاخ سفید و «آموس هوکشتاین»، مشاور ارشد بایدن در امور انرژی و زیرساخت هفته گذشته برای چند ساعت از عربستان سعودی دیدن کردند. با این حال کاخ سفید تا کنون به طور علنی هدف از سفر آنها به ریاض را فاش نکرده است.

بر اساس این گزارش، مک گورک و هوکشتاین در جریان سفر خود با محمد بن سلمان، ولیعهد (MBS) و دیگر مقامات بلندپایه سعودی دیدار کردند و در مورد جنبه‌های مختلف توافق پیشنهادی عادی سازی گفتگو کردند.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز به آکسیوس گفت که مک گورک به صورت مداوم از منطقه بازدید می‌کند تا به مجموعه‌ای از مسائل با هدف کاهش تنش‌های گسترده‌تر در خاورمیانه رسیدگی کند. به طور مشابه، هوکشتاین نیز اغلب در سراسر جهان برای حمایت از مشارکت و حمایت جو بایدن در طرح‌های زیرساخت‌های جهانی، که شامل کریدور اقتصادی هند خاورمیانه نیز است، به منطقه به صورت مداوم سفر می‌کند.

سفر مشاوران بایدن به عربستان پس از آن صورت گرفت که منابع دیپلماتیک گفتند که «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل سفر خواهد کرد و از تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) نیز دیدار خواهد کرد و اکنون عربستان سعودی و همچنین مراکش هم به برنامه سفر بلینکن اضافه شده است.

این سفر در هفته سوم اکتبر انجام خواهد شد و بخشی از تلاش واشنگتن برای پیشبرد عادی سازی بین تل آویو و ریاض، در چارچوب گسترش توافقنامه ابراهیمی است. توافقی که پیشتر مراکش و برخی دیگر از دولت‌های عربی در نتیجه آن روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کرده بودند.

پیش از این نیز، «جان کربی»، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، اظهار داشته بود که مذاکرات عادی سازی یک ساختار اساسی را برای حرکت به جلو مشخص خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر هم مقامات اسرائیلی سفرهای خود را به صورت آشکارا و گاه رسمی به عربستان سعودی آغاز کرده‌اند. اولین دیدار رسمی مقامات تل آویو از ریاض در ماه سپتامبر توسط وزیر گردشگری اسرائیل با نام «حیم کاتز» انجام شد و «شلومو کرهی»، وزیر ارتباطات اولین دیدار رسمی خود را در ۲ اکتبر یعنی ۳ روز پیش به عنوان رئیس هیئتی فنی برای شرکت در کنفرانس بین المللی در ریاض برگزار کرد.