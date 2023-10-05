  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

وزیر کشور به خارگ سفر کرد

وزیر کشور به خارگ سفر کرد

بوشهر- احمد وحیدی با استقبال مسئولان استان بوشهر وارد جزیره خارگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور صبح پنجشنبه با استقبال استاندار، امام جمعه خارگ فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر، اعضای شورای تأمین بخش ویژه خارگ، برای سفر یک روزه از طریق فرودگاه شهدای خارگ وارد خارگ شد.

احمد وحیدی در نشست با مسئولان جزیره خارگ اظهار داشت: این جزیره نماد مقاومت ایران اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس بشمار می‌رود.

وی افزود: اهالی قهرمان جزیره خارگ با ایثار خود نقش ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی خلق نموده‌اند.

وزیر کشور تصریح کرد: دفاع مقدس ثابت کرد تنها راه مقابله با دشمنان در عرصه‌های مختلف من‌جمله تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایستادگی و مقاومت است.

کد مطلب 5903245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه