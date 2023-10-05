وزیر کشور به خارگ سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور صبح پنجشنبه با استقبال استاندار، امام جمعه خارگ فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر، اعضای شورای تأمین بخش ویژه خارگ، برای سفر یک روزه از طریق فرودگاه شهدای خارگ وارد خارگ شد.

احمد وحیدی در نشست با مسئولان جزیره خارگ اظهار داشت: این جزیره نماد مقاومت ایران اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس بشمار می‌رود.

وی افزود: اهالی قهرمان جزیره خارگ با ایثار خود نقش ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی خلق نموده‌اند.

وزیر کشور تصریح کرد: دفاع مقدس ثابت کرد تنها راه مقابله با دشمنان در عرصه‌های مختلف من‌جمله تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایستادگی و مقاومت است.