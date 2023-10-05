  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

مدیرکل منابع طبیعی اردبیل عنوان کرد؛

مجازات سنگین در انتظار مخربین و متجاوزین اراضی ملی در اردبیل

مجازات سنگین در انتظار مخربین و متجاوزین اراضی ملی در اردبیل

اردبیل- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: مجازات سنگین در انتظار مخربین و متجاوزین اراضی ملی با توجه به نزدیک شدن فصل کشت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلی‌زاده صبح پنجشنبه در جلسه برنامه‌ریزی کنترل کشت پاییزه اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل کشت به ویژه در منطقه مغان مجازات سنگین در انتظار کسانی که قصد تخریب منابع طبیعی و اراضی ملی دارند، خواهند بود.

وی افزود: حفاظت از اراضی ملی اولویت اول اداره کل منابع طبیعی استان بوده و با کسانی که به عرصه‌های ملی دست درازی کنند برخورد جدی و قاطع خواهیم داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل بیان کرد: گشت یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت شبانه روزی در سراسر استان و نقاط مخاطره‌ آمیز در حال گشت زنی و رصد است.

قلی‌زاده ادامه داد: از هم استانی‌ها تقاضا داریم که با طبیعت مهربان بوده و محافظین خوبی برای این میراث ارزشمند باشند و هرگونه تخلف را با شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.

کد مطلب 5903303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
      2 1
      پاسخ
      خدارو شکر ممنون از .رییسی..ممنون ازقوه قضاییه .که دست متجاوزان رو قطع میکنن ..باید تداوم داشته باشه بدون .هیچگونه اغماضی مجارات سنگین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه