مجازات سنگین در انتظار مخربین و متجاوزین اراضی ملی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلی‌زاده صبح پنجشنبه در جلسه برنامه‌ریزی کنترل کشت پاییزه اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل کشت به ویژه در منطقه مغان مجازات سنگین در انتظار کسانی که قصد تخریب منابع طبیعی و اراضی ملی دارند، خواهند بود.

وی افزود: حفاظت از اراضی ملی اولویت اول اداره کل منابع طبیعی استان بوده و با کسانی که به عرصه‌های ملی دست درازی کنند برخورد جدی و قاطع خواهیم داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل بیان کرد: گشت یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت شبانه روزی در سراسر استان و نقاط مخاطره‌ آمیز در حال گشت زنی و رصد است.

قلی‌زاده ادامه داد: از هم استانی‌ها تقاضا داریم که با طبیعت مهربان بوده و محافظین خوبی برای این میراث ارزشمند باشند و هرگونه تخلف را با شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.