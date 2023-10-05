به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با عقب‌نشینی از مواضع سابق خود در قبال ساخت دیوار مرزی با مکزیک، با کنارگذاشتن ۱۰ قانون فدرال راه را برای ساخت دیواری جدید در ایالت تگزاس جهت جلوگیری از هجوم مهاجران به این کشور مهیا کرد.

در همین راستا «الخاندرو مایورکاس» وزیر امنیت داخلی آمریکا از برنامه این کشور جهت کنارگذاشتن ملاحظات زیست‌محیطی با هدف تسریع در روند ساخت دیوار مرزی در منطقه استار واقع در ایالت تگزاس این کشور خبر داد. دولت بایدن در این منطقه در حال مقابله با بحران هجوم مداوم مهاجران است که به هزینه‌نمودن منابع مالی داخلی این ایالت و منابع مالی فدرال آمریکا منجر شده است.

بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی این منطقه که جهت ساخت دیوار مرزی در نظر گرفته شده است، شاهد رشد شدید ورود غیرقانونی مهاجران بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران به کشور، نیاز شدید و فوری جهت ساخت موانع فیزیکی و راه‌هایی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده حس می‌شود.

با این تصمیم، دولت دموکرات آمریکا، کار دولت ترامپ را از همان جایی که آن را متوقف کرده بود ادامه خواهد داد. این در حالی است که بایدن بیستم ژانویه ۲۰۲۱ دستور توقف ساخت دیوار مرزی با مکزیک را صادر کرده بود و اعلام نموده بود که ساخت دیواری به این درازا در مرزهای جنوبی، یک راه حل سیاسی جدی به شمار نمی‌آید.