به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر طنز حوزه هنری، نمایش، نقد و بررسی ۲ فیلم کوتاه و کمدی «اژدها لازم میشود» و «یک تن» در جدیدترین نشست «نور، صدا، دوربین، خنده» با حضور کارگردانان این ۲ اثر و یک مهمان ویژه در حوزه هنری برگزار میشود.
عباس حسیننژاد مدیر دفتر طنز حوزه هنری با اشاره به اهمیت فیلمهای کوتاه کمدی گفت: ما در نشستهای نقد و بررسی تخصصی فیلم کمدی قصد داریم توجه ویژهای به فیلمسازان و فیلمهای کوتاه کمدی داشته باشیم.
وی افزود: ما در دفتر طنز با دعوت از عوامل فیلمهای کوتاه مهم سال و نمایش فیلمها برای منتقدان نامآشنا و مخاطبان، درصدد تقویت این بخش از سینمای کمدی هستیم.
در این برنامه که روز سهشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سوره حوزه هنری برپا میشود، ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان و بازیگر به عنوان مهمان ویژه، سامان غنائمی کارگردان «اژدها لازم میشود» و پویان مکری کارگردان «یک تن» حضور خواهند داشت.
اجرای جدیدترین نشست «نور، صدا، دوربین، خنده» نیز بر عهده میثم کریمی است.
سالن سوره حوزه هنری در انتهای خیابان سمیه نرسیده به حافظ، ساختمان حوزه هنری واقع شده است و ورود به این برنامه برای همه آزاد و رایگان است.
نظر شما