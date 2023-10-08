به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه قرائت وصیت نامه شهدا که از توصیه‌های مؤکد امام خمینی (ره) است باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، اظهار کرد: تبیین، تشریح و پردازش آثار شهدا و ویژگی‌های آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی رمضانی گفت: رسالت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تبیین راه و هدف شهداست و لازم است شهدا و آثار ایثارگری آنان در اذهان ماندگار شود.

وی با تاکید بر لزوم آشنا کردن نسل نو با معارف هشت سال دفاع مقدس، افزود: دفاع مقدس به تعبیر بزرگان انقلاب اسلامی، دانشگاهی است که اگر به درستی اهداف آن تبیین شود، سازنده و راهگشا خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان تصریح کرد: آثار شهدا در پیچ و خم زندگی فراموش شده‌اند و نباید این اتفاق بیفتد و لازم است از گنج جنگ استفاده شود و برای نسل نو تبیین و تشریح شوند.

رمضانی خاطرنشان کرد: دانشجویان و دانش‌آموزان باید با معارف و فرهنگ دفاع مقدس آشنا شوند.

مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان هم در این مراسم با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۰ درصدی یادمان شهدا اظهار داشت :۲۷ یادمان شهدای گمنام با ۵۷ شهید در این استان وجود دارد و ۱۵ یادمان تاکنون تکمیل شده و ۱۲ یادمان در دست ساخت است.

سردار ذبیح‌الله مالکی به تأمین زمین برای احداث باغ موزه دفاع مقدس در کردستان اشاره کرد و افزود: ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این باغ موزه مصوب شده است.

مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان تاکید کرد: تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی، نیازمند بهره‌گیری از روح مقاومت و فرهنگ دفاع مقدس است.

سرهنگ علی کلوندی افزود: در حوزه کتاب و آثار مکتوب نیز نیازمند کار در حوزه دفاع مقدس هستیم تا دشمن واقعیت را به نفع خود وارونه جلوه ندهد.

در این مراسم با قدردانی از خدمات سردار ذبیح الله مالکی، سرهنگ علی کلوندی به عنوان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان معرفی شد.