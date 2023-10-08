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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد؛

ورود هزار خودروی برقی به حمل و نقل از ماه آینده

ورود هزار خودروی برقی به حمل و نقل از ماه آینده

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خودروسازی و همکاری مشترک مجموعه‌های بین المللی تا افق ۱۴۰۴ به سمت طراحی و ساخت خودروهای بومی خواهیم رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، گفت: تولید خودرو برقی موضوع جدیدی نیست و از ۱۰ سال گذشته بخشی از مطالعات مربوط به آن در معاونت علمی ریاست جمهور و بخشی در شرکت مپنا و شرکت کرمان خودرو انجام شده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه تاکید کرد: بر مبنای تجربه ۱۰ ساله، برنامه سه مرحله‌ای برای طراحی و ساخت این خودروها را اجرا کرده‌ایم. در بخش اول، باید استفاده از خودرو برقی را فرهنگ سازی کنیم تا زیرساخت‌های آن آماده شود، قرار است وزارت صمت فعالیت مشترکی با شهرداری از طریق تاکسیرانی در جهت گسترش خودرو برقی انجام دهد تا این خودروها وارد شبکه حمل و نقل شوند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز برای تردد خودرو برقی، گفت: برای تأمین زیرساخت‌ها تاکنون ۱۵ جایگاه افتتاح شده است که مجهز به ۷۸ شارژر هستند.

منطقی خاطرنشان کرد: بخش دوم این است که با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خودروسازی و همکاری مشترک مجموعه‌های بین‌المللی تا افق ۱۴۰۴ به سمت طراحی و ساخت خودروهای بومی خواهیم رفت.

وی گفت: از آبان ماه، هزار خودروی برقی شامل تاکسی، اتوبوس و موتورسیکلت برقی وارد شبکه حمل و نقل می‌شوند.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: در فاز سوم پیش بینی شده است که اگر می‌خواهیم در این زمینه موفق شویم، باید رقابت پذیر شویم که نیازمند همکاری مشترک وزارت صمت، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های صنعتی است.

منطقی افزود: زمانی که خودرو برقی می‌آید ابتدا باید شارژر داشته باشد، این شارژرها باید در نقاط مختلف مانند پمپ بنزین‌ها وجود داشته باشند تا مصرف کننده مشکلی در این زمینه نداشته باشد. بخش مهم دیگر در تولید خودرو برقی، بحث تأمین باتری و خدمات پس از فروش است که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5906204
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • همایون IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      0 0
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      اگه تاکسی برقی رو در اختیار شرکتهای خصوصی ندن و مافیا درست نکنن خوبه
    • مهدی ایهامی IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      0 0
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      سلام این نوع ماشین برقی پیشرفته وارد ایران میشه چندی به مشتری فروخته میشودیک دستگاه ماشین برقی رامیخوام وجایگاه شارزراهم بایدبسازیدباتشکرازاستان اصفهان

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