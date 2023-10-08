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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

رئیس هیأت گلف استان کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری جشنواره خانوادگی گلف با حضور ۵۰۰ شرکت کننده در کرمانشاه

برگزاری جشنواره خانوادگی گلف با حضور ۵۰۰ شرکت کننده در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس هیأت گلف استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره خانوادگی گلف با حضور ۵۰۰ شرکت کننده در کرمانشاه خبر داد.

الهام اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد ورزشی گلف در استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری جشنواره خانوادگی گلف، آشنایی خانواده‌های کرمانشاهی با این رشته جذاب ورزشی است.

وی افزود: در این جشنواره گلف، مینی گلف، وودبال و بهکاپ را به شرکت کنندگان شناسانده می‌شود.

رئیس هیأت گلف استان کرمانشاه تصریح کرد: پروژه آکادمی گلف کرمانشاه شامل یک زمین ۱۸ میدانه مینی گلف و فضایی برای چهار رشته از جمله رنج گلف، وودبال، بهکاپ و کرکت بود که فاز دوم پروژه به علت عدم تخصیص بودجه کماکان نیمه تمام باقی مانده است.

اکبری بیان کرد: به گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان تا پایان امسال پروژه آکادمی گلف استان به بهره برداری می‌رسد.

وی در ادامه تاکید کرد: احداث میدان‌های مینی گلف در پارک‌ها هزینه چندانی ندارد و ما آماده‌ایم نقشه و تجهیزات مورد نیاز آن را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهیم.

کد مطلب 5906284

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