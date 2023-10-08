برگزاری تظاهرات حمایت از مردم فلسطین در دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، تظاهرات بزرگی در دانمارک در حمایت از فلسطینیان هم اکنون در حال برگزاری است.

بر اساس اعلام این رسانه، این تظاهرات در دانمارک در حمایت از مردم فلسطین برگزار شده است.

مردم یمن نیز ساعاتی پیش با برگزاری راهپیمایی در شهرهای مختلف این کشور حمایت خود از مقاومت فلسطین و عملیات «طوفان الاقصی» را اعلام کردند.

صعده، تعز، ریمه و حجه شاهد برگزاری راهپیمایی حمایتی مردم این کشور از مقاومت فلسطین بودند. در این راهپیمایی‌ها مردم یمن پلاکاردهای حاوی پیام‌های حمایت‌آمیز و پیام‌های تبریک به مناسبت پیروزی‌های مبارزان قهرمان مقاومت فلسطین را در دست گرفته بودند.

در شهر صعده راهپیمایان یمنی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که عملیات طوفان الاقصی نبرد تمامی امت اسلام و نبرد آزادگان جهان است و خفت و خواری دشمن صهیونیستی را محقق نموده است.

مردم صعده در این بیانیه آمادگی ملت یمن برای هرگونه تحول نظامی یا میدانی مورد نیاز برای مقابله با دشمن صهیونیستی را اعلام کردند و به عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن اختیار کامل دادند تا هرگونه تصمیم راهبردی برای مقابله با دشمن در هر زمان و هر مکانی را اتخاذ کند.