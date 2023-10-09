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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۳

همزمان با ۱۹ مهر؛

همایش‌ کتاب‌های تقریظ شده مقام معظم رهبری در بجنورد برگزار می‌شود

همایش‌ کتاب‌های تقریظ شده مقام معظم رهبری در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد_ مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی گفت: همزمان با سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان نخستین همایش‌ معرفی کتاب‌های تقریظ شده معظم له در بجنورد برگزار می‌شود.

مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامی‌داشت سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به خراسان شمالی نخستین همایش معرفی کتاب‌های تقریظ شده حضرت آیت الله خامنه‌ای «مهرواژه های یار» برگزار می‌شود.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی تصریح کرد: این همایش با حضور استاد «سعید عاکف»، نویسنده کتاب خاک‌های نرم کوشک که از کتب تقریظ شده مقام معظم رهبری است صبح روز سه شنبه ساعت ۱۰ در محل آمفی‌تئاتر کتابخانه عمومی دهخدای بجنورد برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: در حاشیه این همایش نمایشگاه کتابی از کتب تقریظ شده مقام معظم رهبری در محل کتابخانه برای بازدید عموم دایر می‌شود.

آریان هدف از اجرای این همایش را آشنایی بیشتر مردم با این کتاب‌ها برشمرد و افزود: بازخوانی اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی و توجه به فرهنگ مطالعه در سیره زندگی مقام معظم رهبری نیز یکی دیگر از دلایل برگزاری این همایش است.

کد مطلب 5906639

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