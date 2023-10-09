به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «مهد هنر» با شرکت ۲۷ هنرمند در ۷ رشته هنری نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، دیجیتال آرت، مجسمه، نقاشی خط و تذهیب، به کیوریتوری آیناز زارعی، ساعت ۱۶ روز جمعه، ۲۱ مهر ۱۴۰۲ در گالری زرنا افتتاح می‌شود.

شیوا نیری، الهه کاظمی، زهره ابراهیمی، ارشیا قوامی پیروز، عزت عمارتی، شیدا صفری تختگاهی، مینا قلی پور، صفا کرد زنگنه، فاطمه امینی، فهیمه فخری آوانلو، زینب نیکپور کالمرزی، ویدا دیلمی، فهیمه جمالی، ابراهیم آقاخانی، افسانه بختیاری آق مسجد، عادله زارع خوش‌زبان عربانی، افشان شهبازی، علی کوزه گر کالجی، الهام علی نیا پونل، اسماً قاسمی نژاد بیرم آباد، سمیه رحیمی، عزیزه انتقامی اوریمی، نسیم نصیری امید، فرحناز نسرین، آمنه کولیوند، محبوبه صادقی نژاد و شراره جلیلوند، هنرمندانی هستند که در این نمایشگاه اثر دارند.

علاقمندان برای تماشای ۳۶ اثر راه‌یافته به «مهد هنر» می‌توانند تا از روز جمعه، ۲۱ تا روز سه‌شنبه، ۲۵ مهر سال جاری، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری زرنا واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان وصال و خیابان دانشگاه، کوی اسکو، پلاک ۱۰، طبقه ۲ مراجعه کنند.

همچنین، اختتامیه نمایشگاه نیز روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه برگزار خواهد شد.