کمبود مرغ در کرمان در صورت عدم تامین به موقع نهاده های دامی

سیدحسن مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص مشکلات ایجاد شده در حوزه تأمین ارز برای واردات برخی کالاها، از جمله نهاده کنجاله سویا برای غذای طیور، گفت: در سه ماه گذشته به میزان بسیار زیادی کسری کنجاله سویا داشتیم و درصورت ادامه این روند، تأمین مرغ مورد نیاز استان با چالش مواجه خواهد شد.

ماهانه ۵۴۰۰ تن مرغ در استان تولید می‌شود

وی در خصوص میزان تولید گوشت مرغ در استان گفت: در استان کرمان به صورت ماهانه ۵۴۰۰ تن گوشت گرم مرغ تولید و به بازار عرضه می‌شود.

مهدی ادامه داد: در استان کرمان روزانه ۱۷۰ تا ۱۹۰ تن گوشت مرغ از طریق مرغداری‌های سراسر استان تأمین می‌شود و این درحالی است که نیاز متوسط استان در روند عادی روزانه ۲۲۰ تن تخمین زده می‌شود.

۳۰ درصد از نیاز مرغ استان کرمان، از سایر استان‌ها تأمین می‌شود

وی تأمین بخشی از نیاز استان به گوشت مرغ را از استان‌های همجوار مثل یزد دانست و گفت: قبلاً نیاز مازاد ما حدود ۳۵ درصد بوده و درحال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از نیاز استان را از سایر استان‌ها تأمین می‌کنیم.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرمان گفت: برنامه ما در زمینه تولید مرغ گوشتی در کرمان، سه میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه است که برای رسیدن به این میزان جوجه ریزی در استان کرمان مشکلات همچنان وجود دارد و این بخش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

جیره غذایی، مهمترین مشکل در حوزه تأمین مرغ گوشتی

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های مسئولین استان بویژه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونت اقتصادی استانداری کرمان در خصوص کاهش و رفع دغدغه‌های موجود، مشکل عمده تولید مرغ گوشتی را تأمین جیره غذایی مرغ دانست و گفت: علاوه بر مشکلات موجود در زمینه تأمین برخی نهاده‌ها، درحال حاضر به صورت ماهانه ۹ هزار تن ذرت و ۴ هزار و پانصد تن کنجاله سویا برای غذای طیور گوشتی در استان نیاز است.

مهدی افزود: طی پیگیری‌های ویژه ای که انجام گرفته، و قول مسؤولین وزارت جهاد کشاورزی، روند تأمین غذای طیور گوشتی رو به بهبود است و تأمین کنجاله سویا طی یک ماه آینده به حالت تعادل خواهد رسید.

لزوم تأمین جوجه یک روزه با قیمت مصوب

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرمان، یکی از دغدغه‌های دیگر مرغداران را تأمین جوجه یکروزه مورد نیاز، با قیمت مصوب دانست و گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه، ۱۶ هزار و نهصد تومان است و آخرین وضعیت بازار حاکی از کمبود جوجه و عرضه جوجه با قیمت بالغ بر ۱۸ هزار تومان است.

وی این موضوع را بسیار مهم دانست و خاظرنشان کرد: تأمین جوجه یک روزه با قیمت مصوب باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا این روند باعث افزایش قیمت تمام شده مرغ تولیدی نشود.