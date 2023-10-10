نیاز به نیروی ماهر باید در یزد تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه‌حسینی در آیین افتتاح هنرستان جوار کارخانه فولاد یزد که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: در سطح استان فرصت‌های شغلی بسیاری در حوزه فنی و خدمات وجود دارند که متأسفانه به دلیل فقدان نیروی کار ماهر، نصیب افراد غیربومی می شوند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کمبود نیروی ماهر در استان یزد بخشی از این نیاز از خارج از استان تامین می شود که باید با مهارت آموزی نیاز واحدهای صنعتی به نیروی کار ماهر در داخل استان تامین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد از افزایش نیروی کار غیر بومی در استان خبر داد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۱۴ هزار نفر نیروی کار غیر بومی مشغول به کار هستند که موجب افزایش تورم به خصوص در بخش مسکن است.

شاه‌حسینی عنوان کرد: بالا بودن نرخ تورم در استان یزد دلیلی بر گران بودن استان نیست و ۳۷ درصد از وزن تورم استان در بخش مسکن است.

وی از افتتاح هنرستان کاردانش فولاد یزد احساس خرسندی کرد و گفت: امیدواریم این کار در واحدهای دیگر صنعتی به خصوص واحدهای بزرگ صنعتی استان اتفاق بیفتد.