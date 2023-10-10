به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با الجزیره اظهاراتی بیان داشت که نشان از شوک مستمر آمریکا و سردرگمی آن نسبت به چگونگی ورود نیروهای حماس به شهرک‌های پیرامونی غزه و اجرای این حمله بزرگ و پیچیده است.

جان کربی اظهار داشت «روشن است که حمله حماس پیچیده بود و چند ماه برای آن برنامه‌ریزی شده و خوب برای این حمله آماده شده بودند.»

کربی تاکید کرد که «ما همچنان در حال جمع آوری و تحلیل اطلاعات پیرامون چگونگی موفقیت حماس در اجرای این عملیات هستیم و هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدیم.»

وی بیان داشت که ناو هواپیمابر گرالد فورد در منطقه حضور دارد و هدف از آن پیام بازدارندگی و محافظت از منافعمان است.

این مقام آمریکایی در حالی که آمریکا تمام قد از رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، ضمن هشدار نسبت به ورود حزب الله و طرف دیگری به جنگ، گفت که «هر طرفی مانند حزب الله یا دیگران باید قبل از اتخاذ تصمیم مداخله در این جنگ خوب بیندیشند.»

کربی از تداوم رایزنی آمریکا با متحدان خود در منطقه و اروپا و قطر خبر داد و بر تداوم حمایت از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

همزمان، «لوید جی آستین»، وزیر دفاع آمریکا، امروز به صورت تلفنی با «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم اسرائیل گفت و گو کرد.

آستین در این گفتگو تلاش کرد تا بر حمایت بی دریغ ایالات متحده از رژیم اسرائیل در پی عملیات اخیر حماس تاکید کند.

وزیر دفاع آمریکا همچنین بر تعهد این کشور برای تسریع قابلیت‌های دفاع هوایی و مهمات درخواستی اسرائیل در حمایت از تلاش‌های تل آویو تاکید کرد.

آستین و گالانت همچنین توافق کردند که در روزها و هفته‌های آینده در تماس نزدیک باقی بمانند.

ساعاتی پیش از این، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سه روز پس از حمله غافلگیرانه گروه مقاومت فلسطینی حماس به رژیم صهیونیستی که منجر به جنگ همه جانبه بین دو طرف شد، در اظهاراتی در کاخ سفید، حملات حماس را به شدت محکوم کرد.

بایدن گفت: «در این لحظه، ما باید شفاف باشیم. ما در کنار اسرائیل هستیم.»

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود نسبت به تحولات فلسطین ابراز انزجار کرد و گفت که تاکنون بیش از یک هزار اسرائیلی کشته شده که در میان آن‌ها ۱۴ آمریکایی نیز حضور دارند.

بایدن در حالی که معاونش، «کامالا هریس» و همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا پشت سر او ایستاده بودند، تاکید کرد که آمریکایی‌ها در میان کسانی هستند که توسط نیروهای حماس گروگان گرفته شده اند. او تعداد آنها را مشخص نکرد، اما گفت که به مقامات آمریکایی دستور داده است تا برنامه‌های خود را در کمک برای آزادی گروگان‌ها چند برابر کنند.

او گفت: «به عنوان رئیس جمهور، اولویتی بالاتر از امنیت آمریکایی‌هایی که در سرتاسر جهان به گروگان گرفته می‌شوند، ندارم.»

بایدن با اشاره به تحولات فلسطین گفت: «همه شما می‌دانید که این آسیب‌ها هرگز از بین نمی‌روند، هنوز خانواده‌های زیادی هستند که ناامیدانه منتظر شنیدن سرنوشت عزیزان خود هستند و نمی‌دانند زنده هستند یا مرده یا گروگان.»

بایدن اظهارات خود را پس از تماس تلفنی با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، بیان کرد که سومین تماس بین رهبران دو طرف از زمان حمله بود.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسیده که ۲۶۰ نفر از آنها کودک و ۲۳۰ نفر آنها زن هستند.

طبق اعلام این وزارتخانه، ۴۶۰۰ نفر نیز بر اثر حملات کور رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.