واکنش حماس به سخنان بایدن درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیهای مغلطهگویی و اظهارات جانبدارانه رئیس جمهور آمریکا از رژیم صهیونیستی را محکوم و بر حق ملت فلسطین در مقابله با رژیم اشغالگر و پایان اشغالگری تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس اظهارات تحریکآمیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همزمان با ادامه جنایات وحشیانه دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه و دیگر اراضی اشغالی را محکوم کرده و این اظهارات را تلاشی در جهت سرپوش نهادن بر جنایات و تروریسم دولت صهیونیستی که ملت فلسطین را به خاک و خون کشیده، میدانیم، چرا که او هیچ اشارهای به جنایات نیروهای اسرائیلی علیه ملت فلسطین در مقابل دیدگان جهانیان نکرد.
حماس در بیانیه خود همچنین افزود: سخنان بایدن مملو از مغلطههای سیاسی و حقوقی از طریق جانبداری علنی از شنیعترین اشغالگری نژادپرستانه در منطقه خاورمیانه و نشان دادن چراغ سبز برای ادامه جنایات علیه زنان، کودکان و سالخوردگان و اعمال مجازاتهای دستهجمعی بر بیش از دو میلیون فلسطینی در غزه بود، که این نقض صریح عرف و معاهدات بینالمللی است که این کشور مدعی پایبندی به آن است.
براساس بیانیه مذکور، حماس جنبش آزادیبخش ملی فلسطین است که در سرزمینهای اشغالی علیه یک رژیم اشغالگر جنایتکار میجنگد و از ملت فلسطین و حق آزادی و تعیین سرنوشت آن دفاع میکند و عملیات طوفان الاقصی اقدامی در جهت دفاع از ملت فلسطین، مسجد الاقصی و اسرا و توقف جنایات و اشغالگری دشمن و پایان دادن به محاصره غزه است.
رزمندگان مقاومت حماس همچنین افزودند: ما در جنبش حماس از دولت آمریکا میخواهیم در موضع خود بازنگری کرده و سیاستهای دوگانه خود در رابطه با اشغالگری رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد و ما بر حق ملت فلسطین در زمینه دفاع از خود، سرزمین و مقدسات اسلامی و مسیحیاش و در رأس آن مسجد مبارک الاقصی تا تحقق تمامی خواستهها و آرزوهای خویش در زمینه آزادی، بازگشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس تاکید میکنیم.
ساعاتی پیش از این، و بایدن، رئیس جمهور آمریکا سه روز پس از حمله غافلگیرانه گروه مقاومت فلسطینی حماس به رژیم صهیونیستی که منجر به جنگ همه جانبه بین دو طرف شد، در اظهاراتی در کاخ سفید، حملات حماس را به شدت محکوم کرد.
بایدن گفت: «در این لحظه، ما باید شفاف باشیم. ما در کنار اسرائیل هستیم.»
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ۱۰ دقیقهای خود نسبت به تحولات فلسطین ابراز انزجار کرد و گفت که تاکنون بیش از یک هزار اسرائیلی کشته شده که در میان آنها ۱۴ آمریکایی نیز حضور دارند.
بایدن در حالی که معاونش، «کامالا هریس» و همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا پشت سر او ایستاده بودند، تاکید کرد که آمریکاییها در میان کسانی هستند که توسط نیروهای حماس گروگان گرفته شده اند. او تعداد آنها را مشخص نکرد، اما گفت که به مقامات آمریکایی دستور داده است تا برنامههای خود را در کمک برای آزادی گروگانها چند برابر کنند.
او گفت: «به عنوان رئیس جمهور، اولویتی بالاتر از امنیت آمریکاییهایی که در سرتاسر جهان به گروگان گرفته میشوند، ندارم.»
بایدن اشارهای گذرا به ناکارآمدی سیاسی در واشنگتن کرد و گفت: مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر به دلیل درگیریهای درونی میان اکثریت حزب جمهوری خواه رئیس ندارد. او گفت که وقتی کنگره به کار خود بازگردد، از اعضا میخواهد که اقدامات فوری برای تأمین مالی الزامات امنیت ملی شرکای مهم ما را انجام دهند.
بایدن با اشاره به تحولات فلسطین گفت: «همه شما میدانید که این آسیبها هرگز از بین نمیروند، هنوز خانوادههای زیادی هستند که ناامیدانه منتظر شنیدن سرنوشت عزیزان خود هستند و نمیدانند زنده هستند یا مرده یا گروگان.»
بایدن اظهارات خود را پس از تماس تلفنی با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، بیان کرد که سومین تماس بین رهبران دو طرف از زمان حمله بود.
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