برای توقف حمله به غیرنظامیان تلاش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر ایران در نامه‌ای رسمی‌به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، خواستار ورود نهادهای بشردوستانه و بی‌طرف به مساله غزه و تلاش برای توقف حمله به غیرنظامیان در فلسطین شد و همچنین از آمادگی هلال‌احمر کشورمان برای ارسال محموله امدادی و بشردوستانه جهت کمک به آسیب‌دیدگان خبر داد.

متن پیام پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر به میریانا اسپولیاریک ایگر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به شرح زیر است:

«همانگونه که مطلع هستید، طی چند روز اخیر شاهد تصاویر و گزارش‌های بسیار دردناک بودیم. حملات گسترده علیه غیرنظامیان در غزه منجر به کشته و مجروح شدن صدها غیرنظامی‌بی‌گناه شده است. اگر این وضعیت تشدید شود، بدون شک غیرنظامیان بیشتری به شدت آسیب خواهند دید.

جمعیت هلال احمر ایران، همانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از تشدید نشانه‌های هشدار دهنده در خصوص درگیری‌های مسلحانه در غزه به شدت نگران است.

باور داریم که کمیته بین المللی صلیب سرخ، به عنوان امین کنوانسیون‌های ژنو و اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، تمامی تلاش خود را به‌کار خواهد بست تا از پیامدهای منفی بشردوستانه این وضعیت وحشتناک بکاهد.

اینجانب به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر ایران و به عنوان رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران، از شما درخواست می‌نمایم تا تمامی اقدامات لازم برای توقف حملات علیه غیر نظامیان را انجام دهید. معتقدیم که دیپلماسی بشردوستانه می‌تواند از پیامدهای منفی بحران‌های بشردوستانه فعلی و اینگونه منازعات مسلحانه طولانی مدت بکاهد.

در نقش یک جمعیت ملی در منطقه، آمادگی داریم تا با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگی‌های آن در منطقه همکاری نمائیم تا کمک‌ها و محموله‌های بشردوستانه را برای مردم آسیب دیده فلسطین ارسال نمائیم. اطمینان داریم که همکاری مشترک بین دو سازمان می‌تواند نجات بخش زندگی بسیاری از غیر نظامیان و افراد بی‌دفاع در غزه باشد.

از تمامی فعالان که زندگی و جان خود را برای تدارک کمک‌های بشردوستانه به خطر می‌اندازند تشکر و قدردانی نموده و آمادگی کامل خود برای هر گونه همکاری جهت ارسال کمک‌های بشردوستانه اعلام می‌دارم.»

با احترام،

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

گفتنی است؛ رئیس جمعیت هلال احمر همچنین در پیام‌هایی به خالد هبوباتی رئیس هلال احمر سوریه، نوین القابگ نایب رئیس هلال احمر مصر و آنتوان الزوقبی رئیس صلیب سرخ لبنان و علی بوهدمه رئیس کمیته اسلامی هلال بین الملل مراتب آمادگی خود را جهت ارسال محموله امدادی بشردوستانه و همچنین اعزام تیم‌های درمانی به سوریه / لبنان / مصر به نفع آسیب‌دیدگان فلسطینی اعلام کرد تا نسبت به درمان مجروحان از طریق آن کشور اقدام شود.