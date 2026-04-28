به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد: میریانا اسپولیاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در طول حضور خود در ایران، با مقام‌های ارشد دولتی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد تا درباره پیامدهای بشردوستانه مخاصمات در ایران و منطقه گفتگو کند و بر اهمیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه در حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در زمان مخاصمه تأکید دوباره داشته باشد.

همچنین اسپولیاریک درباره ترتیبات عملی جهت ارسال اقلام و تجهیزات بیشتر توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور حمایت از تلاش‌های امدادی شامل فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر، که در خط مقدم پاسخ دهی بشردوستانه قرار داشته، گفتگو خواهد کرد.

طی هفته های گذشته، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیش از ۱۷۰ تن اقلام امدادی ضروری را برای کمک به افراد آسیب‌دیده از مخاصمات به ایران ارسال کرد. همچنین در روزهای آینده، محموله‌های بیشتری شامل اقلام درمانی و تجهیزات پزشکی قانونی ارسال خواهند شد.

گفتنی است؛ سفر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به ایران بخشی از مجموعه رایزنی‌ها در منطقه و نیز در چارچوب گفتگوی مستمر این کمیته با مقامات ایرانی است. این گفتگوهای دوجانبه نشان‌دهنده تعامل مستقیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با تمامی کشورها برای تقویت رعایت قوانین جنگ است.