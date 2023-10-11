تفاهم نامه ساخت ۳۲۰ کلاس درس به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در آیین گلریزان احداث و تجهیز فضاهای آموزشی هرمزگان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برگزار شد.

تفاهم نامه احداث ۳۲ مدرسه با ۳۲۰ کلاس درس به ارزش ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بین مدیران عامل صنایع غرب بندرعباس، مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، فعالان حوزه شیلات و مسئولان آموزش و پرورش استان به امضا رسید.

خیرین نیک‌اندیش هر کدام به نحوی در راستای حمایت از دستگاه آموزش و پرورش برای کمک‌رسانی اعلام آمادگی کردند و صیادان و آبزی‌پروران هرمزگانی نیز در آیین برای اهدای ۲۵۰ دستگاه کولر به مدارس هرمزگان آمادگی خود را بیان کرد.

حمیدرضا خان محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این آیین با قدردانی از راهبرد حمایت استاندار هرمزگان از آموزش و پرورش، گفت: تلاش‌های استاندار هرمزگان، هرمزگان را به کارگاه مدرسه‌سازی تبدیل کرده است.

وی افزود: سال ۵۷ به ازای هر دانش‌آموز ۱.۵ متر مربع فضای آموزشی در کشور وجود داشت اما امروز سرانه آموزشی در کشور به ۵.۲ متر مربع رسیده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در دو ساله این دولت ۵ هزار و ۸۰۰ فضای آموزشی در قالب ۲۷ هزار کلاس درس و ۳.۵ میلیون متر مربع به آموزش و پرورش کشور اضافه شده است.