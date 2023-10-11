به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، کنسرت گروه موسیقی«آوای موج» روزهای۲۴ تا ۲۶ به مدت سه روز در برج آزادی تهران روی صحنه میرود.
در این کنسرت علاوه بر قطعات اعلام شده، برنامههای دیگری هم برای هیجان و اشتیاق بیشتر علاقهمندان در نظر گرفته شده که عمده آنها مشتمل بر اجرای موسیقی محلی جنوب کشور است.
همچنین قرار است علاوه بر موسیقی فولکور بوشهر، قطعاتی از موسیقی جنوب کشور اعم از کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان اجرا شود.
تور کنسرتهای «آوای موج» در این فصل، در شهرستان کنگان استان بوشهر، گناوه، استان بوشهر، فارس و کرمان نیز برگزار میشود.
محسن آقایی نوازنده نی انبان و مدیر گروه، عیسی سلیمیان خواننده، سیاوش آزاد، امین سلیمیان، پویان بیاتی، میثاق نامی، علیرضا بهرامپور، امین پوربیات و مهدی عبدی نوازندگان و احسان میرضیایی مدیر اجرایی گروه اجرایی کنسرت را تشکیل میدهند.
گروه موسیقی «آوای موج» در روزهای ۲۴ تا ۲۶ مهر ساعت ۲۱ در برج آزادی تهران به اجرا میپردازد.
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