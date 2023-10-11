دشمن در غزه دچار استیصال و شکست شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بابا احمدی صبح چهارشنبه در مجمع عالی فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان مازندران با بیان اینکه آنچه این روزها در غزه می گذر حاکی از آن است که دشمن به استیصال افتاد و در همه جبهه‌ها به شکست کشیده شد، گفت: دریا یک روز در تصاحب دشمن بود و امروز تفنگداران انگلیسی و پهپادهای آنان ساقط و تحقیر می‌شوند.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ‌های نیابتی از جمله غزه به شکست کشیده شد، گفت: فاتح جنگ‌های اعراب و اسرائیل، غزه است و رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار دچار شکست مفتضحانه شدند و می‌خواهند با بستن آب و تحریم‌های همه جانبه و آتش کشیدن سکونتگاه زنان و کودکان بی پناه شکست خود را جبران کنند.

سردار احمدی گفت: دشمن می‌خواهد شکست خود را با کشتن کودکان و زنان جبران کنند و این نشان می‌دهد در جنگ‌های نیابتی و منطقه استکبار جهانی با شکست مواجه شده است.

معاون سازمان بسیج مساجد و محلات کشور با عنوان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری نزدیک قله هستیم، گفت: راز پیروزی حماس قهرمان و حزب الله لبنان، اطاعت محض از ولی خدا است و ما برای رسیدن به قله باید در تبعیت و اطاعت محض ولی فقیه باشیم.

وی با عنوان اینکه دشمن در همه زمینه‌ها با شکست مواجه شده است، افزود حاج قاسم‌های میدان، بسیجیان هستند و امروز محلات و کوچه‌ها میدان این افراد است و باید مدیریت شود.

وی پایگاه‌های مقاومت بسیج را سنگرهای مأموریت ذکر کرد، افزود: این پایگاه‌ها سنگرهای تولید قدرت نرم هستند و مسجد به عنوان یک بلد طیبه است و براساس فرمان ولی امر مسلمین، مأموریت پایگاه‌های مقاومت بسیج مسجدمحور، تحقق محله‌های مهدوی است.