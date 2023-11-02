خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه: «ما با طرح اسکان فلسطینیان در لبنان مخالفیم، زیرا این طرح را مناخیم بگین، نخست‌وزیر دشمن، ارائه کرده است. جزئیات این طرح بیانگر آن است که اسرائیل درصدد است تعداد فلسطینیان ساکن کرانه باختری را مشخص کند تا به مرور زمان، آنان را در پیکره رژیم صهیونیستی هضم و ناپدید کند. این طرح بدان‌معناست که سایر فلسطینی‌ها در محل اقامت کنونی خود باقی بمانند و در اثر بحران‌ها و مشکلاتی که به سبب ناامیدی و سرخوردگی بر آنان عارض می‌شود و اتهاماتی که به یکدیگر وارد می‌کنند، با یکدیگر به نبردهای خونین برخیزند. از طرفی، این امر موجب پدید آمدن مشکلات جمعیتی و امنیتی و اجتماعی و سیاسی در کشورهای همسایه اسرائیل خواهد شد. بدین‌ترتیب، اسرائیل برای نابود کردن فلسطین و فلسطینیان و ذوب کردن وطن فلسطینی‌ها در داخل پیکره اسرائیل و پراکنده کردن فلسطینیان در گوشه و کنار جهان برنامه‌ریزی کرده است و، چه‌بسا، به فکر ایجاد وطن دیگر (به جای فلسطین) برای آنان باشد. هر کس وطن دوم را بپذیرد، به قضیه فلسطین خیانت کرده و میهن و سرزمین خود را نادیده گرفته است. اخلاص ما در قبال میهن چنین اقتضا می‌کند که اسکان فلسطینیان (در خارج از فلسطین) را نپذیریم.»

*طرح صهیونیستی توطین این بار می‌خواهد صحرای سینا را به عنوان وطن ملت فلسطین معرفی کند.

این بخش‌هایی از سخنان امام موسی صدر رئیس مجلس اعلی شیعیان لبنان و مؤسس مقاومت لبنانی در برابر رژیم صهیونیستی است که در خطبه‌های نمازجمعه در ۱۹۷۶/۱/۷ در مسجد الصفا عاملیه ایراد شد. امام موسی صدر علاوه بر روشنگری در میان مردم در خصوص طرح صهیونیستی «توطین» به مذاکرات متعددی در این خصوص برای خنثی کردن توطئه اسرائیلی‌ها در طرح توطین و طرح صلح با مصر مبادرت کرد. از آن جمله می‌توان به دیدار امام صدر با ملک خالد، پادشاه وقت عربستان سعودی، و امیر فهد، ولیعهد وی، و مسئولان بلندپایه سعودی و دیگر کشورهای عربی اشاره کرد.

آنچه ایالات متحده آمریکا، مصر و اسرائیل توافق کرده بودند این بود که میانه ماه سپتامبر ۱۹۷۸ پیمان صلح مصر با اسرائیل نهایی شود. در این میان تنها شخصیت سیاسی و مذهبی که پرچم مخالفت با این طرح را برافراشته بود و با رایزنی‌های متعدد خود با رؤسای کشورهای اسلامی و عربی سعی در نابودی این طرح استعماری داشت امام موسی صدر بود. از آن جمله می‌توان به دیدار امام صدر با ملک خالد، پادشاه وقت سعودی، و امیر فهد، ولیعهد وی، و مسئولان بلندپایه سعودی و دیگر کشورهای عربی اشاره کرد.

اما توطئه دیگری در جریان بود. درست دو هفته پیش از اینکه پیمان کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر منعقد شود، امام موسی صدر در سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی که با درخواست هواری بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر برنامه ریزی شده بود [که چند ماه بعد به طرز مشکوکی مسموم شد و از دنیا رفت] در ۳۱ آگوست ۱۹۷۸ توسط رژیم قذافی ربوده شده و از صحنه سیاست خاورمیانه حذف گردید.

توجه به ریشه‌های یهودی معمر قذافی که چندسال پس از این اتفاق آشکار شد و ضربه‌ای که ربودن امام صدر به مقاومت ضد اسرائیلی زد، حکایت از ابعاد پیچیده طرح‌های مناخیم بگین مؤسس حزب لیکود که هم اکنون حزب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی است دارد.نوری‌المسماری که زمانی به عنوان مشاور و دستیار معمر قذافی به شمار می‌آمد، در مصاحبه با روزنامه عرب‌زبان الحیات عنوان کرده بود که قذافی تلاش داشته هرکس را که اطلاعاتی از ریشه‌های یهودی وی دارد، ساکت کند. او به قتل سه نفر در دهه ۱۹۸۰ به دستور قذافی اشاره کرده است که این افراد مدارکی در دست داشته‌اند که نشان می‌داده مادر قذافی یهودی بوده است. کشف کتاب‌های آئین یهود در کاخ معمر قذافی در شهر البیضا مهر تأیید دیگری بر یهودی بودن وی گذاشته شد.

دکتر امیرکمالی اولین کاردار سفارت ایران در لبنان در خصوص دلایل ربودن امام موسی صدر به دست قذافی پیش‌تر گفته بود: یکی دیگر از دلایل ربوده شدن امام موسی صدر به دست دشمنان اسلام قضیه توطین فلسطینیان بود چرا که اسرائیل و بسیاری از کشورهای عربی در تلاش بودند تا آوارگان فلسطین را در جنوب لبنان ساکن کنند، اما امام موسی صدر معتقد بود که این افراد باید در کشور خودشان ساکن باشند و در برابر ظلم اسرائیل مقاومت کنند.

معمر قذافی علاوه بر آنکه با ربودن امام موسی صدر سعی در تحقق طرح اسرائیلی توطین داشت، خود در سالهای بعد از آن از طرحی که مکمل طرح توطین بود پرده برداشت و آن طرح را «اسراطین» نامید. یعنی کشوری مشترک که از اسرائیل و فلسطین تشکیل شود و ملت فلسطین در جامعه اسراطین محو شوند.

طرح توطین چیست؟

مناخیم ولفوویچ بگین نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که دکترین نظامی و امنیتی او همچنان بر سیاست‌های اسرائیل حکمفرماست طرحی ارائه داد که مراحل مختلفی داشت. طرحی که امروز نیز توسط اسرائیل دنبال می‌شود، طرح‌های قبلی انتقال بخشی از مردم فلسطین به لبنان و اردن را دنبال می‌کرد و اکنون این طرح در خصوص مصر پیگیری می‌شود.

سندی که به بیرون درز کرده نشان می‌دهد وزارت اطلاعات رژیم اسرائیل خواستار کوچ اجباری و دائمی ۲.۲ میلیون ساکن نوار غزه به صحرای سینا شده است. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه رژیم صهیونیستی همسو با آمریکا به ۱.۱ میلیون فلسطینی ساکن شمال نوار غزه در خصوص باقی ماندن در این منطقه هشدار داد و توصیه می‌کند که به جنوب نوار غزه منتقل شوند.دولت آمریکا نیز به صراحت از خواسته رژیم اشغالگر برای انتقال فلسطینی‌های نوار غزه به نقطه‌ای به اصطلاح امن در شبه جزیره سینا از طریق ایجاد یک کریدور بشردوستانه حمایت کرده است.مقام‌های مصر این طرح را در راستای اهداف رژیم اشغالگر برای پاکسازی اراضی اشغالی فلسطین از مالکان و ساکنان اصلی آن و اجبار آنها به ترک سرزمین خود می‌دانند.رژیم صهیونیستی از سال‌ها پیش طرح اسکان فلسطینی‌ها در سینای مصر را مدنظر داشته و ادعا کرده که شبه جزیره سینا بهترین مکان برای فلسطینی‌ها است تا کشورشان را در آن‌جا برپا کنند.

اسرائیل در پیشنهاد جدید خود به مصر اعلام کرد، چنانچه با اسکان اهالی غزه در شبه جزیره سینا موافقت شود، تل‌آویو بدهی قاهره به صندوق بین‌المللی پول را پرداخت خواهد کرد که چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است، البته السیسی رئیس جمهور مصر با این طرح مخالفت کرده است.

آنچه اهمیت دارد این است که توطئه «توطین» ضربه‌ای سهمگین‌تر از یوم نکبت و تأسیس رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود و همه فعالان مسلمان و آزادی خواه در جهان باید با این طرح استعماری که هدفی جز نابودی ملت فلسطین ندارد، مخالفت جدی و عملی کنند. همچنانی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که: «فلسطین یک مجموعه است، یک کشور است، یک تاریخ است. فلسطین، همان‌طور که بارها گفته شده، «از نهر تا بحر» است؛ از نهر اردن تا دریای مدیترانه؛ این فلسطین است و قدس هم بلاشک پایتخت این فلسطین است و هیچ‌گونه خدشه‌ای بر این فکر اساسی و این حقیقت امکان ندارد که وارد بشود. و این کاری هم که حالا آمریکایی‌ها کردند و می‌کنند.…این چیزی است که بلاشک به جایی نخواهد رسید و قادر نیستند که این کاری را که گفته‌اند، به انجام برسانند.»