کورش فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کلنگ ساخت پتروشیمی سیگلو توسط بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد با حضور اوجی وزیر نفت به زمین زده می‌شود که با ساخت این پتروشیمی تولید دی متیل فرم آمید و مشتقات آن برای اولین بار در کشور ساخته می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر لامرد تصریح کرد: همزمان با سفر آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشور به استان فارس و حضور جواد اوجی، وزیر نفت در لامرد با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۷۷ میلیون یورو) عملیات اجرایی احداث مجتمع پتروشیمی سیگلو لامرد آغاز خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که این منطقه در حال پیشرفت است اظهار کرد: پتروشیمی سیگلو با اشتغال زایی ۳۵۰ نفر بصورت مستقیم و ۲۵۰۰ نفر بصورت غیرمستقیم از ابر پروژه‌های پتروشیمی کشور با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که در مساحت ۱۰۰۵۹۰ متر مربع و طی ۳ الی ۴ سال آینده و در ۳ فاز ساخته خواهد شد.

فتاحی ادامه داد: پتروشیمی سیگلو که تاکنون با ۵۴ میلیون یورو قریب به ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته قرار است برای اولین بار در کشور سالانه ۴۶۰۰۰ تن متیل آمید، دی‌متیل آمید و تری متیل آمین و همچنین ۲۴۰۰۰ تن دی متیل فرم آمید و ۲۴۰۰۰ تن آمین‌های بالادستی را تولید کند.