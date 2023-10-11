برلین: قطر در آزادی اسرای اسراییل میانجیگری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورور نیوز، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه و در آستانه استقبال اولاف شولتز، صدراعظم کشورش از امیر قطر در برلین خواستار میانجیگری دوحه برای آزادی اسرای صهیونیست در دست حماس شد.

وزیر خارجه آلمان در پارلمان کشورش در این باره اعلام کرد که کشورهایی از جمله قطر باید نقش مهمی ایفا کنند؛ چرا که آن‌ ها کانال‌ های ارتباطی‌ دارند که ما نداریم.

این در حالیست که ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر دیروز سه‌شنبه گفته بود خیلی زود است تا درباره تبادل احتمالی اسرا بین رژیم اسرائیل و حماس گفتگو کنیم.

ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام چندی پیش اعلام کرده بود که دشمن زبان انسانیت و اخلاق را نمی‌فهمد، پس آن را با زبانی که می‌فهمد خطاب قرار می‌دهیم.

ابوعبیده افزود: جنایات نژادپرستانه و فاشیستی صهیونیست‌ها در حق بسیاری از خانواده‌های فلسطینی در غزه برایمان دردناک بود. در مقابل بمباران بدون هشدار قبلی هر خانه فلسطینی، یکی از اسرای اسرائیلی را اعدام خواهیم کرد. مسئولیت این تصمیم را در مقابل جهانیان متوجه دشمن می‌دانیم. توپ اکنون در زمین دشمن است.