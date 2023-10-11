آماده باش ستاد بحران برای پیشگیری از سیلاب در رامسر

ابراهیم شیرود عشوریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام سازمان هواشناسی، از عصر امروز به مدت ۲۴ ساعت با بارش شدید باران مواجه خواهیم بود که با وزش باد، آبگرفتگی معابر در شهر، جاری شدن روان آب هاو بارش برف در مناطق کوهستانی خواهد شد.

وی افزود: از ترددهای غیر ضروری در محورهای کوهستانی و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و رانندگان از ترددهای غیر ضروری در محورهای مواصلاتی خودداری کنند.

عشوریان تصریح کرد: کوهنوردان و طبیعت گردان از صعود به ارتفاعات خودداری و دامداران از انتقال دام‌های خود به حاشیه رودخانه‌ها و نقاط مرتفع خودداری کنند.

فرماندار شهرستان رامسر با اظهار اینکه، بخشداران و شهرداران نسبت به آمادگی در جای جای شهرها و روستاها با تجهیزات کامل آمادگی کامل داشته و اطلاع رسانی به مردم شریف داشته باشند.

وی افزود: با طوفانی بودن دریا و عدم انجام فعالیت‌های دریایی مدنظر قرار بگیرد و کلیه دستگاه‌های امدادی و خدماتی آمادگی کامل جهت هر گونه عملیات امداد و نجات را داشته باشند.