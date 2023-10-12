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۲۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۸

سرهنگ موسوی پور عنوان کرد؛

اعلام تمهیدات ترافیکی راهپیمایی دفاع از مردم فلسطین

اعلام تمهیدات ترافیکی راهپیمایی دفاع از مردم فلسطین

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، تمهیدات ترافیکی مراسم راهپیمایی دفاع از مردم فلسطین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور گفت: با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ فردا در پایتخت تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای اندیشیده است.

وی ادامه داد: از ساعت ۹ صبح جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ از خیابان انقلاب و از میدان فردوسی به سمت غرب محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

موسوی پور افزود: همچنین در محدوده خیابان آزادی به سمت شرق از تقاطع توحید _ آزادی محدودیت تردد خواهیم داشت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همچنین در ادامه اعمال محدودیت‌ها، خیابان‌های جنوب به شمالی و همچنین خیابان‌های شمال به جنوبی عمود بر خیابان انقلاب و آزادی، در محدوده برگزاری مراسم محدودیت تردد خواهند داشت و از تردد خودروها در خیابان آزادی حدفاصل توحید _ آزادی تا دانشگاه تهران و همچنین خیابان انقلاب حدفاصل میدان فردوسی تا دانشگاه تهران این ممنوعیت و محدودیت را شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص مسیرهای جایگزینی که در نظر گرفته شده تا رانندگان بتوانند از آنها برای تردد استفاده کنند، افزود: وسایل نقلیه‌ای که به سمت شرق قصد تردد دارند می‌توانند از خیابان نواب به سمت جنوب و در ادامه از میدان جمهوری و خیابان جمهوری به سمت شرق حرکت کنند.

موسوی پور ادامه داد: خودروهایی هم که قصد تردد به سمت غرب را دارند می‌توانند از بلوار کشاورز به سمت غرب و همچنین خیابان فاطمی به سمت غرب به مسیر خود ادامه بدهند.

وی اظهار داشت: به همین خاطر پلیس راهور تهران بزرگ با اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای در نظر دارد معابر پیرامونی برگزاری این مراسم را جهت رفاه حال شهروندان پوشش ترافیکی داده و کنترل نماید تا رانندگان با کمترین مشکلی بتوانند تردد کنند.

کد مطلب 5910008

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