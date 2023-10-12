اعلام تمهیدات ترافیکی راهپیمایی دفاع از مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور گفت: با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ فردا در پایتخت تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای اندیشیده است.

وی ادامه داد: از ساعت ۹ صبح جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ از خیابان انقلاب و از میدان فردوسی به سمت غرب محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

موسوی پور افزود: همچنین در محدوده خیابان آزادی به سمت شرق از تقاطع توحید _ آزادی محدودیت تردد خواهیم داشت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همچنین در ادامه اعمال محدودیت‌ها، خیابان‌های جنوب به شمالی و همچنین خیابان‌های شمال به جنوبی عمود بر خیابان انقلاب و آزادی، در محدوده برگزاری مراسم محدودیت تردد خواهند داشت و از تردد خودروها در خیابان آزادی حدفاصل توحید _ آزادی تا دانشگاه تهران و همچنین خیابان انقلاب حدفاصل میدان فردوسی تا دانشگاه تهران این ممنوعیت و محدودیت را شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص مسیرهای جایگزینی که در نظر گرفته شده تا رانندگان بتوانند از آنها برای تردد استفاده کنند، افزود: وسایل نقلیه‌ای که به سمت شرق قصد تردد دارند می‌توانند از خیابان نواب به سمت جنوب و در ادامه از میدان جمهوری و خیابان جمهوری به سمت شرق حرکت کنند.

موسوی پور ادامه داد: خودروهایی هم که قصد تردد به سمت غرب را دارند می‌توانند از بلوار کشاورز به سمت غرب و همچنین خیابان فاطمی به سمت غرب به مسیر خود ادامه بدهند.

وی اظهار داشت: به همین خاطر پلیس راهور تهران بزرگ با اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای در نظر دارد معابر پیرامونی برگزاری این مراسم را جهت رفاه حال شهروندان پوشش ترافیکی داده و کنترل نماید تا رانندگان با کمترین مشکلی بتوانند تردد کنند.