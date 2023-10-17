یدیعوت آحارونوت: آمریکا فرماندهی جنگ را برعهده گرفته است!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت در گزارشی مدعی شد که در شرایط کنونی آمریکا فرماندهی جنگ را برعهده گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: ما اکنون در مرحله دیپلماسی قرار داریم، برای همین حمله نظامی به غزه به تعویق افتاده است.

این روزنامه اشاره کرد که در جریان سفر بایدن به فلسطین اشغالی حمله زمینی به غزه انجام نخواهد شد. بایدن قرار است فردا چهارشنبه وارد فلسطین اشغالی شود.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.