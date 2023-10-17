مستند سینمایی «شماره ۵» در کاشان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مستند سینمایی «شماره ۵» به کارگردانی دانیال رحیمی کاشانی در تالار بزرگ شهر کاشان برگزار شد.

در این مراسم جمعی از خانواده‌های شرکت ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان و مدیران شهری حضور داشتند. مهمان ویژه این مراسم مهرداد اسکویی مستندساز و عکاس بنام ایران در عرصه بین‌المللی بود و امیر جوشقانی اجرای این برنامه را برعهده داشت.

اسکویی پس از نمایش مستند «شماره ۵» با اشاره به اهمیت ساخت این فیلم گفت: امروز سینما به کمک صنعت آمده و از امید حرف می‌زند و امیدوارم در امتداد این اثر فیلم‌های دیگری هم با این موضوع ساخته شود چرا که ریسندگی و بافندگی کاشان دیگر تنها یک مرکز صنعتی نیست‌، بلکه یک مرکز فرهنگی و سمبل این شهر است.

وی افزود: من مطمئنم بعد از امشب این فیلم در جشنواره‌های مختلف و تلویزیون به نمایش در خواهد آمد و برش‌های آن در تلفن‌های همراه شما برای یکدیگر ارسال خواهد شد. تک تک شما بعد از این فیلم سفرای صنعت نساجی کاشان در ایران هستید.

این مستندساز با اشاره به پژوهش مستند «شماره ۵» گفت: خیلی خوشحالم که کارگردان و مجموعه تولید این اثر، عنان فیلم را به دست کسانی سپردند که حرف‌های مهمی برای گفتن دارند و توانستند به شکلی خلاقانه از کنار هم چیدن این صحبت‌ها، خط روایی‌ای خلق کنند تا اکنون من با خودم از کاشان یک قصه به یادگار ببرم. قصه مردان و زنانی که ایستادند، رؤیا داشتند، با بحران مقابله کردند، سفره مردم را نگه داشتند و ققنوس‌وار از خاکستر خودشان دوباره به پرواز درآمدند. امشب بسیار افتخار می‌کنم که ایرانی‌ام و افتخار می‌کنم مردان و زنانی در این آب و خاک هستند که ما را به فردای‌مان امیدوار و امیدوارتر می‌کنند.

اسکویی مطرح کرد: من چندی بود که برای تولید فیلمی خارج از ایران بودم اما امشب وقتی اینجا نشستم کنار این دوستان با خودم فکر کردم من آنجا چه کار می‌کنم و به خودم گفتم برگرد اینجا و ببین چه اتفاقات مهمی می‌افتد.

حسین دیگبری مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان دیگر سخنران این مراسم بود. او با اشاره به اینکه اکنون حدود ۷۰۰ نفر در مجموعه کارخانجات مشغول به فعالیت هستند یادآور شد: مجموعه‌ای که همه از آن دست کشیده بودند و می‌گفتند دیگر نمی‌توان برای آن کاری کرد، به لطف خدا و با یاری دوستان و همراهی سرمایه‌گذاران عزیز، امروز احیا شده و دوباره به چرخه تولید بازگشته است.

وی مطرح کرد: وقتی در یک کارخانه چندین نسل به فعالیت پرداخته‌اند، به این معنی است که دیگر ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان یک سرمایه ملی به شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان در ادامه صحبت‌های خود ضمن تشکر از عوامل تولید فیلم گفت: طرح‌های توسعه‌ای برای کارخانه داریم که اگر خدا یاری کند خواهیم توانست با اجرای آنها تا ۶۰۰ نفر دیگر را مشغول به کار کنیم.

در بخش دیگری از آئین رونمایی از مستند شماره ۵، دانیال رحیمی کاشانی کارگردان این فیلم درباره ساخت این اثر توضیح داد: حیف بود قصه پر فراز و نشیب ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان در لابه‌لای صفحات تاریخ به فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: من و همه دوستانم در طول نزدیک به یک سال فرآیند تولید این اثر تلاش کردیم هر آن‌چه در توان داریم بگذاریم تا قصه پنجمین کارخانه ثبت شده ایران به نحو احسن روایت شود و امیدواریم توانسته باشیم اثری درخور نگاه مردم ایران خلق کنیم.

رحیمی کاشانی در پایان گفت: امیدوارم این شب و دورهمی خانواده ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان که پس از سال‌ها شکل گرفته را در جشن یکصدمین سال تأسیس این مجموعه به یکدیگر یادآوری کنیم.

رونمایی از پوستر این مستند و تقدیر از عوامل تولید این مستند از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

براساس این گزارش مستند بلند شماره ۵، در هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد و روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما به روی آنتن خواهد رفت. این مستند ۷۲ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی مؤسسه کِی آشیان ساخته شده است.