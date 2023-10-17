آغاز مرمت خانه تاریخی تیمورخان در قناتغستان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، امین ماهانی با اشاره به اینکه خانه تیمورخان که دارای مالک شخصی است با اعتبار خانه‌های مشارکتی مرمت می‌شود، اظهار کرد: در این عملیات مرمتی اعتبار تخصیص داده شده از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی است.

مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بخش ماهان در ادامه از مرمت خانه تاریخی نیک طبع جوپار که دارای مالک شخصی است خبر داد و گفت: برای مرمت پشت بام این خانه نیز ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

او به سنگ‌فرش محوطه اطراف آرامگاه شیخ قطب‌الدین عبدالسلام ماهانی اشاره کرد و گفت: فاز اول این عملیات مرمتی با همکاری خیران انجام می‌شود به طوری که نظارت این عملیات بر عهده میراث‌فرهنگی و هزینه‌های مرمتی نیز توسط خیران پرداخت می‌شود.

ماهانی در ادامه از مرمت کاشی‌کاری گنبد آرامگاه شیخ قطب‌الدین عبدالسلام ماهانی در سال‌های گذشته خبر داد و افزود: علاوه بر مرمت گنبد این آرامگاه محفظه شیشه‌ای نیز برای سنگ مزار این عارف قرن هشتم تهیه شد.

او خاطرنشان کرد: مرمت جداره این آرامگاه، ساخت سرویس بهداشتی و همچنین خریداری انشعاب آب برای این مجموعه تاریخی از جمله اقداماتی بوده که در سال‌های گذشته توسط خیران ماهان انجام شده است.