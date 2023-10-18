به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی برای حل و فصل مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت آپشن قهرمانی‌های فصل گذشته بازیکنان و مربیان با مشکل مواجه شده که یحیی گل محمدی همچنان از مشارکت کامل در تمرین دادن بازیکنان تیمش خودداری می‌کند.

هیأت مدیره با پیشنهاد مدیرعامل باشگاه برای دریافت فوری پول از سازمان خصوصی سازی جلسه‌ای را با مسئولان این سازمان برگزار کرد که محمد پولادگر معاون وزیر ورزش نیز در آن حضور داشت.

درویش در نشست با سازمان خصوصی سازی با اشاره به مشکلات مالی جاری خواهان دریافت ۳۰ میلیارد تومان از محل انباشته حاصل از فروش عرضه اولیه سهام باشگاه شد. سرخپوشان در حالی برای برداشت پول حاصل از فروش سهام چنین قصدی دارند که بدهی‌های سنگینی را بابت دریافت وام‌های بانکی در دوران مدیرعاملی رضا درویش به جا گذاشته اند.

از سوی دیگر این باشگاه هنوز موفق به تسویه این وام‌ها نشده اما می‌خواهد بخشی از سرمایه انباشته بلوکه شده در سازمان خصوصی سازی را خرج کند تا تسکینی بر دردهای مالی باشگاه بدهد اما قطعاً راهکار مناسبی برای حل و فصل مشکلات مالی سرخپوشان نیست.

درخواست دریافت پول از محل حاصل از فروش عرضه اولیه سهام باشگاه پرسپولیس نه تنها درآمدزایی مدیران فعلی محسوب نمی‌شود بلکه مانع از سرمایه گذاری و استفاده سهامداران از پروژه‌های بزرگ‌تر در عرصه باشگاهداری حرفه‌ای می‌شود اما درویش راهی جز برداشت از این اعتبار برای خروج از بحران به وجود آمده پیدا نکرده است!