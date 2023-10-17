مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از عصر امروز با شمالی شدن جریانات و شارش رطوبت خزری به استان، افزایش ابرناکی، وزش باد خزری، کاهش دمای هوا در مناطق مرکزی و جنوبی استان و در برخی از نواحی بارش باران و باران ریزه پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه فردا با تقویت جریانات خزری، مناطق گسترده‌تری تحت تأثیر بارش باران سامانه ناپایدار قرار خواهند گرفت، گفت: ضمن ادامه کاهش دمای هوا در استان اما در نواحی شمالی هم از دمای هوا به شکل محسوسی کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: روز پنج شنبه با تغییر جهت جریانات جوی و جنوبی شدن آن، ضمن افزایش دمای هوا، شاهد بارش‌های رگباری به ویژه از عصر و شب روز پنج‌شنبه تا صبح جمعه در اکثر مناطق استان خواهیم بود.

کوهی با بیان اینکه توجه به هشدار سطح زرد شماره ۵۳ مرکز پیش بینی استان اردبیل توصیه می‌شود، گفت: با گذر این سامانه‌ی ناپایدار، جو استان از ظهر روز جمعه پایدار شده و از ابرناکی کاسته می‌شود.

وی با بیان اینکه روز شنبه حاکمیت جو پایدار در استان ادامه می‌یابد، خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.