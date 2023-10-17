ماجرای لغو کنسرت علیرضا قربانی/ حضور نوازندگان زن دلیل اصلی بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت ارشاد در گفت‌وگو با مصطفی امامی مجری «استودیو هشت» درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان بیان کرد: مجوز کنسرت توسط وزارت ارشاد و همچنین اداره ارشاد اصفهان صادر شده بود. با این حال به دلیل اتفاقی که این میان رخ داد فرمانداری اصفهان نامه لغو را زدند و گفتند فعلاً (برگزارکنندگان کنسرت) دست نگه دارند تا مسأله‌ای بررسی شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های خود نسبت به ماجرا اضافه کرد: با علیرضا قربانی تماس گرفتم و عذرخواهی کردم. خود آقای قربانی هم گفت که مجموعه وزارت ارشاد همه همکاری‌ها را داشته است.

سالاری تصریح کرد: درباره بخشی از ماجرا هم همان طور که می‌دانید هم تأمین استان و هم نهادهای دیگر که تأمین را در اختیار دارند باید اظهار نظر کنند.

وی اضافه کرد: این اتفاق باعث شد با آقای قربانی تماس بگیرم و عذرخواهی کنم با اینکه وزارت ارشاد در این اتفاق واقعاً مقصر نبود. با استاندار اصفهان هم گفت وگو شد و خود آقای وزیر هم با استاندار صحبت کردند و امیدواریم به زودی رفع مشکل شود.

معاون هنری ارشاد در پاسخ به مجری درباره شایعه حضور نوازندگان زن در کنسرت که باعث لغو آن شده است، بیان کرد: این یک گمانه زنی است. چون ما در شهر اصفهان هنرستان موسیقی دختران را داریم و زیر نظر وزارت ارشاد است. ضمن اینکه شب قبل هم گروه دیگری از خوانندگان پاپ در آن سالن برنامه اجرا کرده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ورود فرمانداری به ماجرا یادآور شد: باید توجه داشت وقتی خبری به نهادهایی از حوزه امنیت و تأمین استان می‌رسد و مشکلی این چنینی پیش می‌آید ممکن است به دلایلی احتیاط کنند.

سالاری در ادامه درباره جلسه شورای تأمین قبل از صدور مجوز گفت: مجوز صادر شد و نامه توسط ارشاد به اماکن هم رفت و دوستان از اماکن هم مجوز گرفتند در این فاصله اتفاقی باعث شد که فرمانداری نامه بزند و بخواهد کنسرت لغو شود. این که ابعاد ماجرا چیست و اینکه به خاطر نوازنده خانم بوده است یا چیز دیگر، هنوز به آن نرسیده‌ام. بالاخره شرایط منطقه همانطور که مستحضر هستید ملتهب است و شاید هم به دلیل موارد این چنینی بوده است.

وی در پایان عنوان کرد: مشکل حل می‌شود و به زودی شاهد کنسرت آقای قربانی خواهیم بود.