به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «استودیو هشت»، بهروز افخمی در گفت و گو با مصطفی امامی مجری «استودیو هشت» رادیو نمایش درباره حواشی که هر از گاهی با سخنان و حرکات او به وجود می‌آید، بیان کرد: اگر می‌خواستم خرج کنم تا برای فیلم جدیدی که می‌خواستم، بسازم تبلیغ کنم این مقدار دیده نمی‌شد و کنجکاوی ایجاد نمی‌کرد، یعنی باید کلی خرج می‌کردم ولی اینقدر تبلیغ نمی‌شد.

وی با اشاره به برخی واکنش‌ها به خودش گفت: بالاخره پیش می‌آید، بعضی‌ها که فکر می‌کنند، دارند فراموش می‌شوند از این فرصت استفاده می‌کنند که مردم به آنها توجه کنند اما این مساله به نفع ما هم است.

افخمی درباره اینکه می‌خواهد درباره مهرجویی داستان بنویسد یا مستند بسازد، عنوان کرد: من هم می‌خواهم داستان بنویسم و هم برای مستند به تحقیق نیاز است. من خیلی وقت است، اعتقاد دارم که خوب است فیلمنامه‌ها همگی شأن اقتباسی باشند یعنی ابتدا موضوع آنها نوشته شده باشد.

وی اضافه کرد: در آمریکا حدود ۹۰ درصد فیلم‌ها اینگونه است یعنی تا داستانی نوشته نشود و پرفروش نشود امکان ساخت یک فیلم جدید تقریباً غیرممکن است مگر برای فیلمسازهای خیلی سابقه دار. خود من هم از این پس اگر عمری باشد ترجیح می‌دهم ابتدا داستانی را بنویسم و چاپ کنم و بعد اینقدر ممکن است مرحله تحقیق کاری طول بکشد که بتوان از آن مستند هم ساخت.

وی درباره گفت و گو با قاتل نیز گفت: هنوز حرف‌های قاتل را نشنیده ام و خودش را هم ندیده ام. آن روز هم تا جلوی در خانه مهرجویی رفتیم چون می‌خواستیم با دوربینی که مراسم تشییع را گرفتیم راه جاده را فیلمبرداری کنیم.

افخمی درباره خنده‌هایی که حواشی زیادی به بار آورد نیز توضیح داد: فکر نمی‌کنم توضیحی نیاز داشته باشد اینها حرف‌های آدم‌های مالیخولیایی است. این خنده می‌تواند خنده تلخی باشد یا خنده فردی باشد که با کسانی که انتظارشان هم نداشته روبرو شده و حالا قرار است جواب سوالاتشان را هم بدهد و بی ادبی هم نکرده باشد.

وی درباره واکنش‌ها بیان کرد: اینها آدم‌های بیماری هستند. آدم‌هایی که در حال فراموش شدن هستند و برخی ممکن است، دستوری گرفته باشند. درباره خانم‌ها صحبت نمی‌کنم، خانم‌ها احساساتی هستند و سریع نگران و احساسی می‌شوند. از خانم‌هایی که در این جریان حرفی زده اند شکایتی ندارم. اما به مردهایی که اشک تمساح ریختند و ژست آدم دلسوز و غصه دار گرفتند می گویم شما همان‌ها بودید که مخالف مجازات اعدام بودید و حالا ببینم، سعی می‌کنید برای قاتلان مهرجویی هم رضایت بگیرید؟ لابد این کار را می‌کنید.

وی اضافه کرد: شما که اینقدر احساساتی و بشردوست هستید که از لبخند من ناراحت شدید و به من فحش دادید و به من می‌گوئید کفتار، حالا شما که کفتار نیستید جرأت کنید و همان حرف‌های قبلی خودتان و مخالفت با اعدام را پیگیری کنید.

افخمی با امتناع از اسم بردن از افراد مدنظرش عنوان کرد: اینها تبدیل به حیوانات اینترنتی شده اند. آدمی با شعور متوسط اینقدر عقلش می‌رسد که این حرف‌های بیمارگونه را نزند.

وی در پایان درباره اجرای «هفت» گفت: علاقه‌ای ندارم که برنامه تلویزیونی اجرا کنم، صحبت‌هایی شده است اما فعلاً رضایت نداده ام.