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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۲

سردار سرلشکر رحیم صفوی:

بقاع می‌توانند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند

بقاع می‌توانند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند

سردار سرلشکر صفوی گفت: بقاع متبرکه می‌توانند تقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش وقف، بقاع متبرکه و امنیت که به منظور بررسی ابعاد صیانت و حفاظت از اراضی موقوفات و امنیت بقاع متبرکه در هتل بزرگ ارم برگزار شد اظهار داشت: بنده از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مأمور هستم که سلام ایشان را خدمت همه واقفان و خیران برسانم همه ما با خدا عهد و پیمان بسته‌ایم که صادقانه پای وفاداری به آرمان‌های امامین انقلاب بایستیم.

وی درباره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی امامزاده عینعلی و زینعلی (ع) تصریح کرد: ساختمان این امامزاده طی سال‌های گذشته از ۳۰۰ متر مربع به ۱۰ هزار متر مربع گسترش یافته و تا سه سال آینده به ۱۶ هزار متر مربع خواهد رسید. در راستای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی یک باشگاه ورزشی در امامزاده ایجاد و روزانه بیش از ۳۰۰ جوان در آن مشغول ورزش هستند. بقاع متبرکه می‌توانند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

رحیم صفوی تأسیس مرکز طب سنتی در این امامزاده را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این مکان مقدس بیان و عنوان کرد: امید که خدا توفیق دهد اهل وقف، ایمان، کار خیر و مردم‌داری و تقوا باشیم.

کد مطلب 5914289
فاطمه علی آبادی

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