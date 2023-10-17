به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علم‌الهدی ظهر سه‌شنبه با شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن تمجید از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه، اظهار کرد: وجود شما برای اسلام و مسلمین به خصوص در آفریقا منشأ خیر بوده است.

وی افزود: خداوند به شما سلامتی بدهد و مجاهدات شما به توسعه اسلام و معارف اهل بیت در آن بلاد منجر شود.

علم‌الهدی اضافه کرد: حضور شما برای نشر اسلام در آن منطقه ضروری است و ان‌شاءالله پایان کار همه ما مورد رضایت پروردگار واقع شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این‌که نمازجمعه مشهد بزرگترین نمازجمعه در کشور به شمار می‌رود، از رهبر شیعیان نیجریه برای حضور در نماز جمعه مشهد و ایراد سخن در جمع نمازگزاران دعوت کرد.

در بخش دیگر این دیدار، پیرامون وضعیت سیاسی نیجریه و شرایط مسلمانان در این کشور گفت‌وگو شد.