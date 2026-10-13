به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود آبی ها به پایان رسید. یاسر آسانی و حسین گودرزی گل های استقلال را در این دیدار به ثمر رساندند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از گل تماشایی یاسر آسانی تمجید کرد و ضربه او از پشت محوطه جریمه با فاصله ۱۸ متری را شوتی دیدنی توصیف کرد که پس از عبور از نوک انگشتان دروازه‌بان الغرافه، به گوشه بالای دروازه رفت.

در بخش مربوط به گل حسین گودرزی نیز گزارش AFC به فضای مناسبی اشاره کرد که مدافع استقلال در سمت چپ زمین در اختیار داشت. گودرزی از این فرصت استفاده کرد و با شوتی از راه دور که دروازه‌بان الغرافه نتوانست آن را مهار کند، گل دوم و پیروزی‌بخش استقلال را به ثمر رساند.