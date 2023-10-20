اسرائیل با جنایت در غزه ضعف و بزدلی خود را فریاد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ ابراهیم زکزاکی در “اجتماع حوزویان در محکومیت جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی” که با حضور پرشور طلاب، اساتید و کارکنان نمایندگی المصطفی ص در خراسان برگزار شد، اظهار کرد: ما در حال زندگی در شرایط سختی هستیم. برادران و خواهران ما در غزه به شدت در حال شکنجه شدن هستند و این ما را در پیگیری هدف اصلیمان مبنی بر نابودی همیشگی رژیم صهیونیستی مصممتر میکند.
وی با بیان اینکه طوفانالاقصی دروغین بودن قدرت و هیمنه صهیونیسم را نشان داد، افزود: وقتی آنها مقاومت و همبستگی ما را دیدند، به حملات هوایی و بمباران غیرنظامیان و کودکان بیگناه متوسل شدند. این حملات وحشیانه ناتوانی آنان در رویارویی با مقاومت را نشان میدهد و در حقیقت اسرائیلیها با چنین اقداماتی عملاً ضعف و بزدلی خود را فریاد زدند.
رهبر شیعیان نیجریه با بیان اینکه انشاءالله به زودی شاهد نتایج پربرکت مقاومت خواهیم بود، عنوان کرد: دعا میکنیم خداوند تمام تلاشها و مجاهدتهای حماس را قبول کند و امیدواریم همه به زودی شاهد باشند که این مقاومت چه دستاوردهای خوبی را برای مسلمین در پی دارد.
شیخ زکزاکی با بیان اینکه ما بسیار فراتر از این فشارها را تحمل کرده و سربلند بیرون آمدهایم و امروز نیز این فشارها نتایج خوبی خواهد داشت، گفت: یکی از نمونههای تاریخی موفقیتهای ما، پیروزی اخوانالمسلمین است. این گروه با اینکه کاملاً طرد شده بود، اما با تکیه بر تجربیات و ایدئولوژی قوی خود توانست پیروز شود.
وی با تاکید بر اهمیت اتحاد و همبستگی در رسیدن به پیروزی، ادامه داد: نیجریه کشوری است که بسیار مورد توجه غرب است و غرب توطئههای زیادی علیه کشور ما دارد، اما در عین حال جمعیت عظیمی از مردم ما که در راهپیماییهای مختلف شرکت میکنند، تصاویری از همبستگی میان ما را به جهان نشان میدهند و همین باعث میشود دشمن نتواند در میان ما رخنه کند. این یکی از رموز موفقیت ماست. ما سختیها و فرازونشیبهای زیادی را طی کردهایم، اما همبستگی و ایمان ما سبب شده است که در مسیرمان مجاهدت کنیم و در تمام جهان زبانزد شویم.
رهبر شیعیان نیجریه اضافه کرد: دشمن با ترویج تفکرات نژادپرستانه از ۲۰۰ سال پیش، میخواهد بین ملت ما تفرقهافکنی کند. در نیجر، نیجریه، کامرون، بورکینافاسو و بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی دشمن در این زمینه در حال تلاش است، اما ما این توطئهها را خنثی کردیم و همچنان همبستگی داریم.
شیخ زکزاکی با بیان اینکه این همبستگی زمانی تقویت شد که ما انقلاب اسلامی ایران را در ۴۴ سال پیش دیدیم، افزود: امروز نیاز نیست ما در کشورمان امام خمینی را معرفی کنیم، زیرا ایشان بر همگان شناختهشده است. تنها راز موفقیت ما این است که پیام امام (ره) را به منطقه خود رساندیم و راه ایشان را ادامه دادیم و شیوههای ایشان را در کشور خودمان اجرا کردیم. پس هر موفقیتی که کسب کنیم، در واقع موفقیت امام است.
وی با بیان اینکه چنین انقلابهایی در لبنان و فلسطین نیز ایجاد خواهد شد و قطعاً موفق خواهند بود، عنوان کرد: وقتی ما به خدا توکل کنیم و همه مردم با هم مجاهدت کنیم، به نیروی واقعی میرسیم. قدرت در دست دولتها و نیروهای نظامی نیست، بلکه در دستان مردم قرار دارد.
رهبر شیعیان نیجریه با اشاره به الگو قرار گرفتن انقلاب اسلامی در خیزشهای مردمی بسیاری از کشورها، بیان کرد: در آمریکای لاتین نیز به دلیل نتایج انقلاب اسلامی، خیزشهای مردمی ایجاد شده و در حال قدرت گرفتن است. در فیلیپین نیز مردم برخاستند و دیکتاتور زمان خود را برکنار کردند. اینها همه از برکات انقلاب اسلامی ایران است. اگرچه قدرت اصلی از آن مردم است، اما باید نظام و سیستمی هم باشد که قدرت آنها را جهتدهی کند. انشاءالله این انقلاب با هدایتهای آیتالله خامنهای ادامه یابد و به توفیقات بیشتری دست پیدا کند.
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