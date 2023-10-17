محمدرضا ولی الهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۰۰ هزار متر مربع زمین به ۲۸۰ متقاضی ساخت مسکن در روستاهای گلستان واگذار شد.

وی افزود: این اقدام در راستای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها و به تبع آن تأمین زمین برای متقاضیان ساخت مسکن که فاقد زمین هستند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری منابع طبیعی استان اقدام به تأمین زمین از عرصه‌های ملی واقع در بافت و محدوده روستاها کرده است.

ولی الهی اظهار کرد: پس از آماده سازی و تفکیک اراضی، عمدتاً به جوانان، مستأجران و متقاضیان ساخت مسکن در روستاها که فاقد زمین هستند، این زمین‌ها را واگذار کرده است.

معاون بنیاد مسکن استان با تشکر از تعامل و همکاری ارزشمند منابع طبیعی استان در اجرای این طرح مهم ابراز داشت؛ از ابتدای سال‌جاری تا کنون ۷۰۰ هکتار زمین برای واگذاری به جامعه هدف جهت ساخت مسکن مقاوم و مناسب در روستاهای استان از روش‌های مختلف تأمین شده است که پس از انجام مراحل قانونی، مقدمات واگذاری آن کارسازی خواهد شد.