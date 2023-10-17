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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

مسئول دفتر طنز حوزه هنری قم در گفت‌وگو با مهر:

شصتمین محفل طنز «قمپز» چهارشنبه هفته جاری در قم برگزار می شود

شصتمین محفل طنز «قمپز» چهارشنبه هفته جاری در قم برگزار می شود

قم- مسئول دفتر طنز حوزه هنری استان قم از برگزاری شصتمین محفل طنز «قمپز» در روز چهارشنبه هفته جاری در سالن همایش های شهرداری قم خبر داد.

عباس احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شصتمین محفل قمپز روز چهارشنبه، ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۸ در سالن همایش‌های شهرداری قم واقع در بلوار امام موسی صدر و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم برگزار می‌شود.

مسئول دفتر طنز حوزه هنری استان قم بیان داشت: محفل طنز قمپز از سال ۹۳ به همت حوزه هنری استان قم در این شهر آغاز به کار کرده و به صورت مرتب برگزار و در ایام شیوع ویروس کرونا نیز به دلیل محدودیت‌های برگزاری مراسمات به صورت مجازی برگزار شده است.

احمدی افزود: در این محفل شاعران طنزپرداز استان قم با محوریت موضوع آن جلسه و یا در موضوعات آزاد، آثار خود را می‌خوانند که با استقبال خوب اهالی شعر و هنر قرار می‌گیرد و این محفل در عرصه طنز مکتوب ثمرات خوبی داشته است.

مسئول دفتر طنز حوزه هنری استان قم بیان داشت: در هر جلسه نیز از استاتید کشوری در حوزه شعر طنز دعوت می‌شود که در این مراسم حضور یابند و ضمن شعرخوانی، آثار شاعران جوان را گوش دهند و مواردی که نیاز است را گوشزد کنند که در شصتمین محفل قمپز میزبان سعید بیابانکی از اساتید کشوری حوزه شعر طنز هستیم.

وی تصریح کرد: طنز به عنوان گونه‌ای اجتماعی از ادبیات همواره انتقاد منصفانه را در دستور دارد و بسته به مناسبت‌های روز همانند، روز دانشجو، عید نوروز و سایر مناسبت‌های ملی موضوع محفل قمپز را انتخاب می‌کنیم که برنامه روز چهارشنبه این هفته با توجه به تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی، هجو صهیونیست است.

احمدی افزود: خوشبختانه این محفل در کشور مطرح است و در جلسات نیز شاعران طنزپرداز و علاقمندان شعر طنز از استان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و این برنامه امروز در سطح ملی شناخته شده است.

کد مطلب 5914438

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