شصتمین محفل طنز «قمپز» چهارشنبه هفته جاری در قم برگزار می شود

عباس احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شصتمین محفل قمپز روز چهارشنبه، ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۸ در سالن همایش‌های شهرداری قم واقع در بلوار امام موسی صدر و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم برگزار می‌شود.

مسئول دفتر طنز حوزه هنری استان قم بیان داشت: محفل طنز قمپز از سال ۹۳ به همت حوزه هنری استان قم در این شهر آغاز به کار کرده و به صورت مرتب برگزار و در ایام شیوع ویروس کرونا نیز به دلیل محدودیت‌های برگزاری مراسمات به صورت مجازی برگزار شده است.

احمدی افزود: در این محفل شاعران طنزپرداز استان قم با محوریت موضوع آن جلسه و یا در موضوعات آزاد، آثار خود را می‌خوانند که با استقبال خوب اهالی شعر و هنر قرار می‌گیرد و این محفل در عرصه طنز مکتوب ثمرات خوبی داشته است.

مسئول دفتر طنز حوزه هنری استان قم بیان داشت: در هر جلسه نیز از استاتید کشوری در حوزه شعر طنز دعوت می‌شود که در این مراسم حضور یابند و ضمن شعرخوانی، آثار شاعران جوان را گوش دهند و مواردی که نیاز است را گوشزد کنند که در شصتمین محفل قمپز میزبان سعید بیابانکی از اساتید کشوری حوزه شعر طنز هستیم.

وی تصریح کرد: طنز به عنوان گونه‌ای اجتماعی از ادبیات همواره انتقاد منصفانه را در دستور دارد و بسته به مناسبت‌های روز همانند، روز دانشجو، عید نوروز و سایر مناسبت‌های ملی موضوع محفل قمپز را انتخاب می‌کنیم که برنامه روز چهارشنبه این هفته با توجه به تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی، هجو صهیونیست است.

احمدی افزود: خوشبختانه این محفل در کشور مطرح است و در جلسات نیز شاعران طنزپرداز و علاقمندان شعر طنز از استان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و این برنامه امروز در سطح ملی شناخته شده است.