به گزارش خبرنگار مهر، همایش ۳ روزه هم‌اندیشی ۷ شبکه فعال هیأت و مداحی با عنوان «میان‌داران جهاد ۲» در آستانه ایام عزاداری فاطمیه ۱۴۰۲ با حضور دبیران شورای هیأت‌های مذهبی، دبیران شورای شبکه هم‌آهنگی هیأت، مسؤولان اداره تشکل‌های دینی، نمایندگان بنیاد دعبل خزاعی، مسؤولان کانون مداحان، مسؤولان امور بانوان و مسؤولان کانون‌های فرهنگی-تبلیغی از تمام استان‌های کشور در تهران برگزار می‌شود.

بررسی برنامه‌ها و شعار مشترک هیأت‌ها در ایام عزاداری فاطمیه ۱۴۰۲، تشریح رویکرد جهاد تبیین در فاطمیه، بررسی نقش هیأت‌ها در روشنگری ابعاد عملیات طوفان الاقصی گروه‌های مقاومت فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، راه‌اندازی بوم حل مسئله و مشکلات هر استان به همت و توان هیأت‌های مذهبی و … از جمله اهداف و رویکردهای این همایش ۳ روزه است.

در این همایش بناست حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی، حجت‌الاسلام محمد جنتی مدیر کل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی، علی‌اکبر رائفی‌پور پژوهشگر و سخنران و … سخنرانی داشته باشند. نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی نیز با حضور اعضای هرکدام از این شبکه‌ها برگزار می‌شود.