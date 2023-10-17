تولید تجاری بذر در کشور در دستورکار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر عصر سه‌شنبه در نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و توسعه استانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از ابتدای دهه ۷۰ توسعه باغات در اراضی شیب‌دار در این استان در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به اینکه محصول بادام نیاز آبی کمتری نسبت به برخی محصولات کشاورزی دارد، توسعه باغات بادام انجام شد و اکنون استان قطب تولید بادام است.

وی با بیان اینکه رودخانه‌های خروشان بسیاری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، افزود: ۴۵۰ واحد شیلات در استان فعال است، همچنین ۳۰ واحد تولید خوراک آبزیان و ۱۱ واحد بسته‌بندی ماهی احداث شد، اکنون زنجیره ارزش این محصول در استان کامل است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زیرساخت‌های شهرک تخصصی بادام در استان آماده شده است، ظرفیت برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری بادام در این شهرک وجود دارد.

برزگر در ادامه با اشاره به چالش تأمین گوشت قرمز در کشور، عنوان کرد: زمان پرواربندی دام بین ۸ تا ۱۲ ماه است، باید این دوره حدود ۳ تا ۴ ماه کوتاه‌تر شود، می‌توان با تغییر ژن دام به این سمت حرکت کرد.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۱۵۰ میلیون دلار برای توسعه گلخانه‌ها و ۵۰۰ میلیون دلار برای خرید بذر کشاورزی ارز از کشور خارج می‌شود، خاطرنشان کرد: بازار برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بذور در کشور وجود دارد، کشور ترکیه به این حوزه ورود کرد و توفیقات خوبی نیز به دست آورد، باید به سمت تولید تجاری بذر برویم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۳۰۰ گونه گیاهی در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است، اضافه کرد: از این میزان ۳۹۱ گونه گیاهان دارویی است.