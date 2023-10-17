خبر دستگیری قاتل داریوش مهرجویی کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر دفتر سخنگوی پلیس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ خبر برخی رسانه‌ها در خصوص دستگیری قاتل یا قاتلین مرحوم داریوش مهرجویی و همسر ایشان کذب است.

در این اطلاعیه آمده است: انتظار می‌رود تا رسانه‌های محترم مبتنی بر اخبار متقن و از مسیر دفتر سخنگوی پلیس اطلاع رسانی نموده و از گمانه زنی‌های بی اساس دوری کنند.

براین اساس کارآگاهان برای رسیدن به نتیجه نهایی نیاز به زمان و دقت دارند.

این در حالی است که همچنین تا این لحظه بر اساس اظهارات دستگیر شدگان قبلی ۲ مظنون دیگر شناسایی و جمع دستگیر شدگان به ۹ نفر رسیده است و کماکان کاراگاهان در حال اقدامات فنی و حرفه‌ای در این خصوص می‌باشند.