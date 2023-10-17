پوتین: روابطمان با بسیاری از کشورهای اروپایی توسعه یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز سه شنبه در حاشیه سومین نشست «کمربند و جاده» در چین بایکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

ولادیمیر پوتین در این دیدار گفت: روابط روسیه و مجارستان بر اساس در نظر گرفتن منافع یکدیگر ایجاد شده است. روابط روسیه با بسیاری از کشورهای اروپایی مانند مجارستان که رضایت بخش بوده، توسعه یافته است. این روند ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، نخست وزیر مجارستان در این دیدار گفت: ما هرگز در چنین شرایط سختی قرار نداشتیم. مجارستان هرگز نخواسته با روسیه مقابله کند. مجارستان در تلاش است تا در تماس با روسیه هر آنچه را که می تواند حفظ کند.

رسانه‌های روسی اعلام کردند که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور این کشور امروز سه‌شنبه برای دیدار با «شی جین‌پینگ»، همتای چینی خود و شرکت در سومین نشست «کمربند و جاده» وارد پکن، پایتخت چین شد.

دیروز «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز برای شرکت در سومین نشست «کمربند و جاده برای همکاری‌ های بین‌المللی» وارد پکن شده بود.

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که وزیر خارجه این کشور ۱۶ تا ۱۸ اکتبر (۲۴ تا ۲۶ مهر ماه) به پکن سفر می کند. به گفته ماریا زاخارووا لاوروف علاوه بر شرکت در این نشست در جریان این سفر قرار است با وانگ یی، همتای چینی خود دیدار و رایزنی کند.

اواخر شهریور نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور این کشور در ماه اکتبر برای گفتگو با شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین به پکن سفر خواهد کرد. وی دراین‌باره گفت: در ماه اکتبر، ما مشتاقانه منتظر گفتگوهای دوجانبه کامل بین ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رییس جمهور چین در پکن هستیم. پوتین در پکن در نشستی درباره ابتکار کمربند و جاده چین شرکت خواهد کرد.