مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد تصریح کرد: در نیمه نخست امسال ۱۴۶ میلیارد تومان به مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت استان شامل هزینه درمان به بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسات خصوصی و سطح یک روستایی پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر ادامه داد: پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان بوشهر به روز شده است.

پوشش رایگان ۳۷۰ هزار نفر

بارگاهی با اشاره به اینکه ۴۶۲ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد، اظهار داشت: ۳۷۰ هزار نفر از این تعداد به‌صورت رایگان در قالب دو صندوق روستایی و بیمه سلامت همگانی ایرانیان بیمه شده‌اند.

وی با اشاره به خدمات بیمه‌ای به بیماران خاص و صعب‌العلاج خاطرنشان کرد: با تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج اکنون ۱۰۷ نوع بیماری تحت خدمات این صندوق قرار دارد که قبلاً ۵ نوع بود.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با بیان اینکه بسته‌های خدمتی برای ۵۱ نوع بیماری خاص و صعب‌العلاج بارگذاری شده است گفت: پرداخت خدمات به مادران باردار و زوج‌های نابارور در دستور کار بیمه سلامت قرار گرفته است و ۹۰ درصد تعرفه دولتی و بخش خصوصی سازمان‌های بیمه‌ای پوشش می‌دهند.

فرهنگ‌سازی اهدای عضو

بارگاهی با اشاره به اینکه دهک‌های درآمدی یک تا ۵ به‌صورت رایگان زیرپوشش بیمه سلامت قرار گرفتند گفت: با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیئت دولت، پرداخت حق بیمه سلامت دهک ۶ به ۸۰ درصد، دهک ۷ به ۷۰ درصد، دهک ۸ به ۶۰ درصد و دهک ۹ به ۵۰ درصد رسیده است.

وی به طرح دارویار پرداخت و با اشاره به اجرایی شدن این طرح افزود: امسال تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاف هزینه ارز دارو به داروخانه‌های استان بوشهر پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر از پرداخت هدیه ۴۰ میلیونی به اهداکنندگان کلیه خبر داد و بیان کرد: در راستای فرهنگ‌سازی در این بخش و نکوداشت این عمل خیرخواهانه ۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به اهداکنندگان کلیه افراد زنده پرداخت می‌شود.

