واژگونی پراید در مسیر ساوه به سلفچکان ۲ فوتی و یک مصدوم برجاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رئیس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه، بهرام صیدی شامگاه سه شنبه در این خصوص اظهار داشت: در گزارشی مبنی بر واژگونی برخورد با گاردیل یک خودروی سواری پراید در ساعت ۱۵:۵۵ در آزادراه ساوه به سلفچگان، نرسیده به ورودی آوه، لاین به سمت سلفچگان اعلام شد.

وی تاکید کرد: متأسفانه در اثر این حادثه ۲ تن از سرنشینان خودرو در دم در صحنه حادثه فوت کردند و یک تن دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه منتقل شد.

رئیس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه افزود: پوشش امدادی این حادثه توسط ۲ تیم عملیاتی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای سلفچگان و آوه صورت گرفت.