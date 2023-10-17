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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷

رییس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه:

واژگونی پراید در مسیر ساوه به سلفچکان ۲ فوتی و یک مصدوم برجاگذاشت

واژگونی پراید در مسیر ساوه به سلفچکان ۲ فوتی و یک مصدوم برجاگذاشت

اراک-  رییس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه از  واژگونی خودروی سواری پراید در مسیر ارتباطی آزادراه ساوه به سلفچگان خبر داد و گفت: این حادثه ۲ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رئیس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه، بهرام صیدی شامگاه سه شنبه در این خصوص اظهار داشت: در گزارشی مبنی بر واژگونی برخورد با گاردیل یک خودروی سواری پراید در ساعت ۱۵:۵۵ در آزادراه ساوه به سلفچگان، نرسیده به ورودی آوه، لاین به سمت سلفچگان اعلام شد.

وی تاکید کرد: متأسفانه در اثر این حادثه ۲ تن از سرنشینان خودرو در دم در صحنه حادثه فوت کردند و یک تن دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه منتقل شد.

رئیس اورژانس و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه افزود: پوشش امدادی این حادثه توسط ۲ تیم عملیاتی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای سلفچگان و آوه صورت گرفت.

کد مطلب 5914580

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