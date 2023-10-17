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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۶

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

مدارس شهرستان‌های بندرعباس و حاجی آباد روز چهارشنبه تعطیل شد

مدارس شهرستان‌های بندرعباس و حاجی آباد روز چهارشنبه تعطیل شد

بندرعباس - مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مدارس شهرستان‌های بندرعباس و حاجی آباد استان هرمزگان، با تصمیم ستاد بحران استان در نوبت‌های صبح و عصر چهارشنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل سه‌شنبه شب اعلام کرد: در پی زمین لرزه پنج و نیم ریشتری امشب مدارس این ۲ شهرستان فردا چهارشنبه تعطیل است.

امشب زمین لرزه‌ای به قدرت ۵.۵ دهم ریشتر در ساعت ۱۹:۵۶:۵۱ در عمق ۲۰ کیلومتری زمین در منطقه فین، برای مرتبه دوازدهم هرمزگان را لرزاند که کانون آن در فاصله ۲۵ کیلومتری فین، ۴۳ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۶ کیلومتری فارغان قرار داشته است.

چهار زمین لرزه دیگر نیز بالای پنج ریشتر در روز جاری در این استان رخ داده است که سه زمین لرزه قبلی براساس بررسی‌های میدانی بدون خسارت بودند.

به دستور استاندار هرمزگان ستاد بحران این استان در آماده باش کامل قرار دارد.

کد مطلب 5914631

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