ایران کی روش را به چهارمیخ کشید/ یک قهرمانی معمولی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه اردن از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه امروز بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در ورزشگاه بین المللی امان پایتخت اردن برگزار شد.

تیم ملی ایران توانست با قاطعیت قطر را با چهار گل از پیش رو بردارد تا به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها برسد.

محمدحسین کنعانی زادگان (۷۰ و ۸۰)، علیرضا جهانبخش (۷۳) و سردار آزمون (۷۵) برای ایران جشنواره گل راه انداختند.

ترکیب متفاوت قلعه نویی برای حل و فصل مشکل دفاع

امیر قلعه‌نویی برای این دیدار تصمیم به ایجاد سه تغییر نسبت به بازی قبلی تیم ملی ایران گرفت تا سامان قدوس جانشین احمد نورالهی، مرتضی پورعلی گنجی جای محمدحسین کنعانی‌زادگان و همچنین میلاد محمدی جایگزین احسان حاج صفی شود تا این‌گونه برای حل مشکلات دفاعی چاره اندیشی کرده باشد.

ملی پوشان ایران از شروع بازی مالکیت توپ را در اختیار داشتند. شیوه تمدید تیم ملی ایران نشان از بازی کم ریسک آنها در دفاع و استفاده از عناصر تهاجمی در بازی‌سازی داشت.

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران هنگام بازی‌سازی به جمع هافبک‌ها اضافه می‌شد تا ایران بتواند نبض میانه میدان را در اختیار بگیرد.

تیم ملی ایران در دقیقه ۱۵ با ضربه فنی طارمی صاحب موقعیت گل سد اما توپ با اختلاف اندکی از کنار دروازه قطر بیرون رفت. تنها موقعیت قطر نیز روی اشتباه فردی بیرانوند رقم خورد که آن هم تبدیل به گل نشد.

تغییر اجباری برای رسیدن به قهرمانی

تیم ملی ایران در نیمه دوم بازی شجاعانه‌تری را با کمترین اشتباه برگزار کرد. پاسکاری های ترکیبی و فشار روی مدافعان قطر باعث شد تا توپ بیشتر در نیمه شاگردان کی روش گردش داشته باشد.

مصدومیت شدید پورعلی گنجی در دقیقه ۵۳ با تعویض او و ورود محمدحسین کنعانی زادگان همراه بود.

همین تغییر بود کافی بود تا ماشین گلزنی تیم ملی ایران روشن شود و کنعانی زادگان بتواند با گلزنی نه تنها تیم را به جام نزدیک کند بلکه عقده‌های خود از کی روش را بابت بازی نکردن در جام ملت‌ها زیر نظر او پاسخ دهد.

همین گل برای پاشیدن تفکرات دفاعی کی روش کافی بود تا گل‌ها یکی پس از دیگری به ثمر برسد و ایران بتواند جشنواره گل راه انداخته و به قهرمانی تورنمنت چهارجانبه اردن برسد.